Tọa đàm “EUDR bước vào giai đoạn thực thi: Từ truy xuất nguồn gốc đến quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng cho hàng Việt Nam”. (Ảnh: KIM DUNG)

Tại Tọa đàm “EUDR bước vào giai đoạn thực thi: Từ truy xuất nguồn gốc đến quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng cho hàng Việt Nam” do Tạp chí Công thương tổ chức ngày 20/11, các ý kiến cho rằng EUDR đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp xuất khẩu, không chỉ ở khâu cung cấp thông tin về sản phẩm mà còn phải chứng minh được nguồn nguyên liệu và hành trình của hàng hóa trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cà-phê DETECH, trước đây khách hàng EU chủ yếu quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn thương mại quốc tế. Tuy nhiên, với EUDR, đối tác ngày càng chú trọng khả năng truy xuất nguồn gốc từng lô hàng, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và cam kết của doanh nghiệp đối với sản xuất bền vững.

Doanh nghiệp phải cung cấp dữ liệu từ vùng trồng, từng mảnh vườn của các hộ nông dân, hồ sơ thu mua, sơ chế, sản xuất cho đến lô hàng xuất khẩu. Thực tế triển khai tại DETECH cho thấy, từ mùa vụ 2025-2026, công ty đã thực hiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc đối với mạng lưới 7.500 nông hộ cà-phê thuộc các chương trình chứng nhận Rainforest Alliance và 4C. Dữ liệu cung cấp cho đối tác gồm vị trí địa lý theo đa giác, tọa độ GPS từng mảnh vườn, thông tin nhà sản xuất và hồ sơ thu mua để xác định nguồn nguyên liệu của từng lô hàng.

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty cổ phần gỗ Minh Dương (Bình Dương). (Ảnh: Dũng Minh)

Ở ngành gỗ, yêu cầu truy xuất cũng được nâng lên, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cho biết doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng điện tử có độ tin cậy cao, truy xuất đến tận lô rừng, xác định người trồng rừng, thời điểm khai thác và hành trình nguyên liệu đến doanh nghiệp xuất khẩu.

Từ góc độ quản lý thị trường, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên (Bộ Công thương) nhấn mạnh, Việt Nam không nên xem tuân thủ EUDR chỉ là yêu cầu riêng của EU. Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn cao, thay vì mỗi thị trường lại hình thành một hệ thống tuân thủ khác nhau.

Ông cũng lưu ý, truy xuất nguồn gốc chỉ thực sự có ý nghĩa khi dữ liệu đáng tin cậy, được cập nhật và có khả năng phục vụ thực chất cho quá trình thẩm định; không thể chỉ dừng ở việc gắn mã QR để hình thức hóa yêu cầu. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng được coi trọng, minh bạch dữ liệu không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của EU mà còn là cơ sở nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng, củng cố uy tín và năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế.