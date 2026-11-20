Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (Mã: FPT) được biết đến là một trong những doanh nhân đình đám ở Việt Nam xuất thân từ ngành giáo dục. Ông Bình sinh năm 1956, tốt nghiệp cử nhân Toán tại Đại học Tổng hợp Lomonosov năm 1979. Năm 1991, ông được phong hàm Phó Giáo sư tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, chủ tịch FPT từng có nhiều năm giảng dạy và là người có công lớn trong việc thành lập khoa quản trị kinh doanh (HSB) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau này, khi lèo lái con thuyền FPT, ông Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục, thể hiện qua việc thúc đẩy phát triển tổ chức giáo dục FPT.

Hiện tại, tổ chức giáo dục FPT có từ bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; Cao đẳng, đại học đến sau đại học; Liên kết quốc tế, phát triển sinh viên quốc tế; Chương trình đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT.

Mới đây, tập đoàn công nghệ này đã công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với 44.959 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.836 tỷ đồng, tăng 13%.

Hiện tại, ông Trương Gia Bình nắm giữ khối tài sản có giá trị khoảng 5.857 tỷ đồng (tính tại ngày 20/11) đến từ cổ phiếu FPT và TPB.

Nữ tướng lèo lái con thuyền VNDirect

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) là công ty chứng khoán lớn ở Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp gắn liền với dấu ấn của bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch VNDirect Phạm Minh Hương. Ảnh: VND.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của giới tài chính Việt Nam, bà Hương từng có thời gian làm giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Sau khi rời giảng đường, bà Hương chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính. Năm 2006, bà cùng các cộng sự xây dựng đế chế tài chính mang tên VNDirect. Ban đầu công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, cuối tháng 9/2026, VNDirect có vốn điều lệ hơn 15.222 tỷ đồng, gấp hơn 300 lần so với thời khởi nghiệp.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm nay, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 5.391 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận đã thực hiện đạt 2.108 tỷ đồng, tăng 10% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.757 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Năm 2026, công ty chứng khoán đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2.414 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 3 quý, công ty đã thực hiện gần 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Người thầy của nhiều thế hệ kỹ sư

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta (Delta Group) được biết đến là "ông lớn" trong lĩnh vực xây dựng, mang đậm dấu ấn lãnh đạo của doanh nhân Trần Nhật Thành - nhà sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT.

Doanh nhân Trần Nhật Thành. Ảnh: Delta.

Năm 1975, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng từ Đại học Kharcop, ông Thành về nước làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, từng đảm trách chức vụ Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng.

Đến năm 1993, ông Thành và các cộng sự thành lập nên Delta Group. Sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực gồm: Tổng thầu xây dựng; Tư vấn thiết kế; Sản xuất vật liệu xây dựng; Đầu tư bất động sản.

Trong một công bố vào năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng và có gần 2.000 nhân sự tại các vùng miền.

Ngoài những vị doanh nhân nêu trên, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng từng xuất thân từ nghề giáo còn có ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch BKAV, ông Trần Mộng Hùng - nguyên chủ tịch ACB…