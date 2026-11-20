Trong nhiều năm, video khoe hàng loạt món đồ mới mua hoặc đập hộp quà tặng từ thương hiệu từng là nội dung quen thuộc của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer).

Tuy nhiên, khi người dùng ngày càng mệt mỏi với quảng cáo và thận trọng hơn trong chi tiêu, hình thức nội dung này đang dần mất sức hút, theo Business Insider.

Video đập hộp không còn hấp dẫn

Lucy Kruszynski, Giám đốc thương hiệu toàn cầu tại công ty tiếp thị influencer Buttermilk (Anh), cho biết trước đây sức hấp dẫn của video đập hộp nằm ở số lượng sản phẩm được giới thiệu. Túi đồ càng lớn, hình thu nhỏ của video càng bắt mắt thì lượt xem càng cao.

Các thương hiệu thường tài trợ hoặc trả tiền cho nhà sáng tạo nội dung để thực hiện video khoe đồ (haul) và đập hộp (unboxing), qua đó tận dụng sức ảnh hưởng của họ để thúc đẩy doanh số. Đây cũng là cách giúp nhiều người tham gia nền kinh tế sáng tạo nội dung mà không cần đầu tư quá lớn.

Tuy nhiên, các nhãn hàng đang dần thay đổi chiến lược. Grace Murray Vazquez, Phó chủ tịch điều hành tại nền tảng tiếp thị influencer Fohr (Mỹ), cho biết doanh nghiệp hiện thực hiện ít video khoe đồ và đập hộp hơn. Thay vào đó, họ muốn sản phẩm xuất hiện tự nhiên trong những câu chuyện có nội dung rõ ràng.

Dữ liệu từ nền tảng Traackr (Mỹ) cho thấy tỷ trọng bài đăng tài trợ theo hình thức đập hộp giảm từ 2,4% trong 9 tháng đầu năm 2025 xuống còn 1,2% trong cùng kỳ năm 2026. Với video đập hộp, tỷ lệ này cũng giảm từ 1,3% xuống 0,7%.

Video khoe đồ và đập hộp đang dần mất sức hút khi người xem mệt mỏi với quảng cáo và thận trọng hơn trong chi tiêu. Ảnh minh họa: Unbox Therapy/YouTube.

Mức độ tương tác của khán giả cũng đi xuống. Theo công ty công nghệ CreatorIQ (Mỹ), số lượt thích, bình luận và chia sẻ trung bình mỗi tháng trên một bài đăng khoe đồ có tài trợ giảm từ 2.633 lượt năm 2025 xuống còn 1.780 lượt trong giai đoạn tháng 1-10/2026. Con số này từng đạt 5.900 lượt vào năm 2022.

Những thay đổi trên cho thấy hoạt động thương mại thông qua nhà sáng tạo nội dung đang bước sang giai đoạn mới. Khi quảng cáo xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, người xem ngày càng chọn lọc, buộc thương hiệu chú trọng hơn đến tính chân thực và lòng tin của khán giả.

Không muốn mua hàng "ồ ạt"

Sự thay đổi trong tâm lý tiếp nhận của công chúng không chỉ diễn ra tại Mỹ. Ở châu Á, người tiêu dùng cũng ngày càng hoài nghi về nội dung quảng cáo và những lời giới thiệu sản phẩm từ influencer.

Khảo sát 1.000 người dùng mạng xã hội 20-59 tuổi tại Hàn Quốc, do nền tảng dữ liệu Pickply thực hiện vào tháng 11, cho thấy 86,9% từng xem nội dung quảng cáo sản phẩm được lồng ghép trong video (PPL), trong khi 83,4% từng xem bài đánh giá có tài trợ. Tuy nhiên, chỉ 17% cho biết họ tin tưởng những quảng cáo này.

Đáng chú ý, 36,1% người tham gia khảo sát cảm thấy khó chịu khi influencer khen sản phẩm quá mức hoặc thể hiện phản ứng phấn khích thiếu tự nhiên. Tần suất và số lượng quảng cáo quá dày đặc cũng khiến 21,2% người được hỏi không thoải mái.

Tâm lý hoài nghi với các quảng cáo đập hộp từ influencer ngày càng phổ biến tại châu Á. Ảnh: @phminhat, @couplekiukiuu/TikTok.

Khi đánh giá nội dung quảng cáo, gần một nửa người tham gia (49,9%) ưu tiên sự trung thực, bao gồm việc chỉ ra cả ưu và nhược điểm của sản phẩm. Trong khi đó, 47% cho biết số lượng người theo dõi không ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng của họ đối với người giới thiệu sản phẩm.

Kết quả cho thấy lượng người theo dõi lớn không còn bảo đảm khả năng thuyết phục khán giả. Thay vào đó, trải nghiệm thực tế và thái độ trung thực ngày càng được coi trọng.

Tại Singapore, bên cạnh những video liên tục giới thiệu sản phẩm mới, xu hướng de-influencing (khuyên người khác cân nhắc trước khi mua sắm) cũng dần xuất hiện. Thay vì kích thích nhu cầu sở hữu thêm đồ, các nhà sáng tạo nội dung đặt câu hỏi về sự cần thiết của mỗi món hàng, chia sẻ những lần mua sắm bốc đồng và khuyên người xem tránh xa sản phẩm không thực sự đáng tiền.

Theo Her World, những video này xuất hiện ngày càng nhiều bên cạnh các nội dung đập hộp và lời kêu gọi mua hàng trên TikTok.

Megan (23 tuổi), một sinh viên mới tốt nghiệp tại Singapore, cho biết từng chi hơn 700 SGD (khoảng 543 USD) cho quần áo trong chưa đầy một năm khi còn đi học. Cô thừa nhận thường mua những món đồ đang thịnh hành hoặc được influencer quảng bá mà không suy nghĩ nhiều.

Những video khoe hàng loạt sản phẩm khiến việc chi tiêu như vậy dần trở nên bình thường, trong khi mua sắm trực tuyến lại quá thuận tiện. Hiện tại, Megan chuyển sang tìm kiếm đồ cũ và cân nhắc kỹ hơn về tác động môi trường trước khi mua hàng.

Trào lưu video đập hộp thoái trào khi khán giả ưu tiên trải nghiệm thực tế và sự trung thực. Ảnh minh họa: SuuNguyenOfficial/YouTube.

Natalie (22 tuổi) cũng từng chi đến 1.200 SGD (khoảng 930 USD) mỗi năm cho các sản phẩm chăm sóc bản thân và văn phòng phẩm trên nền tảng mua sắm trực tuyến. Sau khi xem video de-influencing, cô bắt đầu nhìn lại những khoản tiền đã chi và hối tiếc vì nhiều món đồ được mua theo cảm hứng.

Theo các chuyên gia được Her World phỏng vấn, việc công khai hỏi ý kiến bạn bè và cộng đồng giúp người trẻ có thêm thời gian cân nhắc, thay vì quyết định mua hàng ngay khi nhìn thấy quảng cáo. Xu hướng này cũng phản ánh nhu cầu kiểm soát chi tiêu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và người trẻ chịu nhiều áp lực tài chính.

Dù vậy, video khoe đồ và đập hộp chưa hoàn toàn biến mất. Sự phát triển của các sàn TMĐT như TikTok Shop cho thấy nội dung tập trung vào sản phẩm vẫn có khả năng thúc đẩy doanh số, đặc biệt khi người xem có thể đặt hàng ngay trên nền tảng. Những món đồ độc đáo, khó tiếp cận hoặc tạo được yếu tố bất ngờ vẫn có sức hút riêng.

Vì thế, các thương hiệu không nhất thiết phải từ bỏ hình thức giới thiệu sản phẩm mà cần thay đổi cách kể chuyện. Thay vì liên tục khoe số lượng món đồ mới sở hữu, influencer có thể tập trung vào công dụng, trải nghiệm thực tế và lý do một sản phẩm thực sự đáng mua.