Giành 8 huy chương trong ngày 24.9, Việt Nam nằm trong top 20 ASIAD 2026

Tấm HCB duy nhất trong ngày thuộc về Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn wushu.

Đinh Văn Tâm nhận thưởng nóng từ Đoàn Thể thao Việt Nam sau khi giành HCB. Ảnh: Bùi Lượng

Sau khi vượt qua đối thủ Indonesia ở bán kết, võ sĩ Việt Nam bước vào trận tranh HCV với VĐV chủ nhà Trung Quốc Ou Jiaming. Dù thi đấu đầy nỗ lực, Văn Tâm không thể tạo bất ngờ và nhận HCB.

Rowing là môn mang về nhiều huy chương nhất cho Việt Nam trong ngày 24.9 với 4 HCĐ. Bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo.

Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tại nội dung chung kết thuyền đôi nữ 1 mái chèo. Ảnh: Bùi Lượng

Ở nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc cũng cán đích ở vị trí thứ ba. Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tiếp tục mang về thêm một HCĐ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo.

Các tay chèo Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền 4 nam. Ảnh: Bùi Lượng

Đặc biệt, Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú giành HCĐ nội dung thuyền bốn nam. Đây là tấm huy chương đầu tiên của một đội rowing nam Việt Nam tại đấu trường ASIAD, tạo dấu mốc đáng nhớ cho bộ môn.

Thể thao điện tử cũng ghi dấu ấn khi đội tuyển Việt Nam ở nội dung Naraka: Bladepoint giành HCĐ. Sau khi vượt qua vòng bảng với thành tích ấn tượng, các tuyển thủ Việt Nam dừng bước ở bán kết sau thất bại 2-3 trước Thái Lan.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập Đoàn T&T khen thưởng thành tích của đội Naraka: Bladepoint. Ảnh: Vân Sa

Dù vậy, tấm HCĐ vẫn mang ý nghĩa lịch sử khi đây là huy chương ASIAD đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam.

Ở môn cử tạ, Trần Minh Trí giành HCĐ hạng 65kg nam với tổng cử 309kg, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại ASIAD 2026.

Khép lại ngày thi đấu, đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54, đồng thời phá kỷ lục quốc gia và SEA Games do chính đội Việt Nam thiết lập. Đây cũng là huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại ASIAD năm nay.

Đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m mang về tấm huy chương quý giá cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Sau ngày 24.9, Đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 17 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp. HCV duy nhất thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ năm, sau Thái Lan, Malaysia, Singapore và Myanmar.

Bảng xếp hạng top 20 ASIAD 2026 ngày 24.9

Trên bảng tổng sắp chung, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ; Nhật Bản đứng thứ hai với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ; Hàn Quốc xếp thứ ba với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ.