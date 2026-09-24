Nhật Bản thắng Uruguay bằng thế hệ mới

Tuyển Nhật Bản đánh bại Uruguay 3-1 trong trận giao hữu tối 24/9.

Nhật Bản khởi đầu giai đoạn sau World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Uruguay trên sân nhà.

HLV Hajime Moriyasu trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới và sớm nhận được tín hiệu tích cực. Phút 11, Kuryu Matsuki bó vào từ cánh phải rồi dứt điểm chân trái mở tỷ số. Tiền vệ 23 tuổi của Southampton ghi bàn ngay trong lần đầu khoác áo tuyển quốc gia.

Uruguay vẫn tạo được sức ép với những cầu thủ như Darwin Nunez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo hay Maximiliano Araujo. Phút 42, Nhật Bản mất bóng khi triển khai từ phần sân nhà, tạo điều kiện để Maximiliano Araujo ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, Moriyasu lần lượt đưa Takefusa Kubo, Junya Ito và Ayase Ueda vào sân để tăng tốc độ cho hàng công. Tuy nhiên, bước ngoặt cuối trận lại đến từ một gương mặt mới khác.

Phút 90+1, Kento Shiogai đưa Nhật Bản vượt lên 2-1. Tiền đạo 21 tuổi cũng ghi bàn ngay trong trận đầu tiên cho ĐTQG, giống Matsuki trước đó.

Uruguay buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và để lộ khoảng trống phía sau. Đến phút 90+6, Nhật Bản tổ chức phản công nhanh trước khi Ueda ghi bàn ấn định tỷ số 3-1.

Nhật Bản cũng nâng số chiến thắng trước Uruguay trong lịch sử đối đầu lên ba.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Moriyasu sử dụng nhân sự. Nhật Bản xuất phát với sơ đồ 3-4-2-1, Daizen Maeda đá cao nhất, Ritsu Doan mang băng đội trưởng, trong khi hai anh em Kaishu Sano và Kodai Sano cùng góp mặt ở tuyến giữa.

Những cầu thủ quen thuộc như Kubo, Ueda hay Junya Ito ban đầu chỉ ngồi dự bị. Hai bàn đầu tiên lại đến từ Matsuki và Shiogai, những người mới bước vào đội tuyển.

Chiến thắng trước Uruguay vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một trận giao hữu thông thường. Moriyasu có thêm lựa chọn trong lúc Nhật Bản bắt đầu xây dựng lực lượng cho chu kỳ World Cup 2030.

Nhật Bản cũng nâng số chiến thắng trước Uruguay trong lịch sử đối đầu lên ba. Trước trận đấu này, họ từng thắng đối thủ Nam Mỹ 5-3 năm 1996 và 4-3 năm 2018.