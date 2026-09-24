ASIAD 2026: Điền kinh Việt Nam có huy chương đầu tiên, rowing giành 4 HCĐ

Bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành huy chương Đồng thuyền bốn nữ một mái chèo môn rowing. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày thi đấu 24/9 tại ASIAD 20, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Rowing đóng góp 4 huy chương Đồng, trong khi đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m giành tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Ở chung kết tiếp sức hỗn hợp 4x400m, đội hình Việt Nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc cán đích thứ ba, sau Bahrain và Ấn Độ.

Tạ Ngọc Tưởng giữ đội Việt Nam trong nhóm dẫn đầu ở lượt chạy đầu tiên, trước khi Quách Thị Lan đưa đội lên vị trí thứ hai. Lê Ngọc Phúc bứt tốc ở cuối lượt chạy thứ ba, giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu khi trao gậy cho Nguyễn Thị Ngọc.

Ở chặng cuối, Nguyễn Thị Ngọc giữ vị trí này trong khoảng 200m đầu, sau đó bị hai đối thủ vượt qua.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, đội tuyển Việt Nam về nhì lượt chạy vòng loại với thành tích 3 phút 16 giây 08 để giành quyền vào chung kết. Quách Thị Lan thay Nguyễn Thị Hằng trong đội hình thi đấu chung kết.

Ở nội dung 10.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh có thời điểm duy trì vị trí thứ hai nhưng không theo kịp nhóm tranh huy chương trong giai đoạn quyết định. Cô cán đích thứ 6 với thành tích 33 phút 44 giây 92.

Một đại diện khác của Việt Nam là Lê Thị Tuyết xếp thứ 13 với 38 phút 00 giây 87. Tại chung kết nhảy ba bước nữ, Vũ Thị Ngọc Hà đạt 13,13m và đứng thứ 9.

Tấm huy chương Bạc trong ngày của đoàn Việt Nam thuộc về Đinh Văn Tâm ở môn wushu. Trong trận chung kết tán thủ hạng 56kg nam, anh thua võ sỹ Ou Jiaming của Trung Quốc. Đây là huy chương Bạc đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đáng chú ý, Đinh Văn Tâm bước vào thi đấu trong tình trạng gặp vấn đề dây chằng và đau cả hai chân.

Rowing là môn giành nhiều huy chương nhất cho Việt Nam trong ngày 24/9.

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông về thứ 3 nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo với thành tích 6 phút 43 giây 86. Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc giành huy chương Đồng thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng, đạt 7 phút 02 giây 68.

Hai tấm huy chương Đồng còn lại của rowing thuộc về cặp Đinh Thị Hảo-Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo và bộ tứ Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú ở nội dung thuyền bốn nam một mái chèo.

Ở môn cử tạ, Trần Minh Trí giành huy chương Đồng hạng 65kg nam với tổng cử 309kg. Đội tuyển Việt Nam cũng đoạt huy chương Đồng nội dung Naraka: Bladepoint của môn thể thao điện tử.

Trong các nội dung khác, Nguyễn Huy Hoàng xếp thứ bảy chung kết 800m tự do nam. Ba vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong đều kết thúc nội dung thi đấu của mình ở vị trí thứ tư.

Với 1 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng giành được trong ngày 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng./.