Thể thao CAND có thêm một huy chương ASIAD 20

Tối 24/9, tại chung kết nội dung 4x400m hỗn hợp, vận động viên Lê Ngọc Phúc cùng các đồng đội Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan và Tạ Ngọc Tưởng đã thi đấu nỗ lực. Chạy lượt thứ 3, Lê Ngọc Phúc phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt từ vận động viên UAE. Dù thua thiệt về thể hình, vận động viên CAND vẫn nỗ lực bứt tốc để trao gậy cho đồng đội.

Các vận động viên Việt Nam vẫy quốc kỳ sau khi về đích. Ảnh: Tam Ninh

Ở lượt chạy cuối, Nguyễn Thị Ngọc cũng bung sức và có thời điểm vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, trước sự vượt trội của hai vận động viên Bahrain và Ấn Độ, cô cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 3 phút 14 giây 54. Đây cũng là huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20.

Vị trí số 1 thuộc về đội chạy của Bahrain với thành tích 3 phút 12 giây 87, lập kỷ lục ASIAD. Đội Ấn Độ về nhì với thời gian 3 phút 14 giây 46.

Tính đến 20h30 ngày 24/9, theo trang chủ ban tổ chức ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng thứ 20 với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng. Đứng vị trí số 1 là Đoàn Thể thao Trung Quốc với 130 huy chương các loại, trong đó có 80 Huy chương Vàng, tiếp sau là chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc.