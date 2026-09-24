Đoàn Việt Nam giành thêm 8 huy chương ASIAD

Trong ngày thi đấu chính thức thứ năm của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 (24-9), đoàn Việt Nam tranh tài ở 13 môn thi, trong đó 4 đội tuyển góp huy chương.

Võ sỹ wushu hạng 56kg nam Đinh Văn Tâm giành huy chương Bạc đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Điền kinh giành tấm huy chương Đồng quý giá nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ (Ảnh: Quý Lượng)

Điền kinh có buổi tối cảm xúc khi nhóm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc giành huy chương Đồng nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ môn điền kinh.

Ở cuộc thi này, nhóm VĐV Việt Nam dẫn đầu trong vài vòng chạy đầu. Tới lượt cuối, Nguyễn Thị Ngọc cũng chạy cực tốt, nhưng đến 200m cuối, VĐV Bahrain đã có pha bứt tốc ngoạn mục, băng băng về đích để giành huy chương Vàng và phá luôn kỷ lục ASIAD với thành tích 3 phút 12 giây 87. Đội chạy Việt Nam về thứ ba với thông số 3 phút 14 giây 54, chậm hơn Ấn Độ chỉ 0,08 giây.

Cử tạ cũng có huy chương Đồng đầu tiên tại Á vận hội, sau khi Trần Minh Trí xếp hạng ba hạng cân 65kg.

Đội rowing có ngày thi đấu thành công khi giành tới 4 huy chương Đồng, nhờ công: Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo); Trần Dương Nghĩa - Thái Bảo Toàn - Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (thuyền 4 nam 1 mái chèo); Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (thuyền bốn nữ một mái chèo); Trần Thị Tú Uyên - Phạm Thị Bích Ngọc (thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng).

Đội thể thao điện tử cũng đón huy chương Đồng đầu tiên từ nhóm Trần Công Tình (Pampy) - Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame) - Hồng Phát (PhatMilk) - Văn Phúc An Khang (Yin) - Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) tại nội dung Naraka: Bladepoint.

Ba cái tên gây nuối tiếc trong ngày thi đấu là xạ thủ Phạm Quang Huy - đương kim vô địch nhưng chỉ xếp hạng 28 vòng loại 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, và Nguyễn Thị Oanh - hạng 6 nội dung chạy 10.000m môn điền kinh, và Nguyễn Văn Khánh Phong chỉ đứng hạng tư chung kết vòng treo thể dục dụng cụ.

Kết thúc ngày thi đấu 24-9, đoàn Việt Nam với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 15 huy chương Đồng giữ nguyên hạng 20 trên bảng tổng sắp huy chương như ngày thi đấu trước đó.

Đoàn Việt Nam xếp hạng 20/46 sau ngày thi đấu 24-9