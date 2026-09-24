Thống kê trận đấu Uzbekistan 3-1 Iran: K. Norchaev tỏa sáng, Uzbekistan giành trọn 3 điểm
Uzbekistan vượt qua Iran với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-uzbekistan-3-1-iran-k-norchaev-toa-sang-uzbekistan-gianh-tron-3-diem-466408.html