Kỷ lục thế giới đầu tiên bị phá tại ASIAD 2026

Chiều 24/9, chung kết nội dung 200m bơi ếch nam ASIAD 2026 diễn ra tại trung tâm thể thao dưới nước Tokyo. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, vận động viên Nhật Bản Shin Ohashi đã giành tấm huy chương vàng lịch sử với thành tích 2 phút 04 giây 83. Anh chính thức phá kỉ lục thế giới ở nội dung của mình.

Trước đây, Qin Haiyang (Trung Quốc) là người nắm giữ toàn bộ kỉ lục 200m bơi ếch nam ở ASIAD, châu Á và thế giới. Qin Haiyang lập kỉ lục tại ASIAD 2023 (Hàng Châu, Trung Quốc) với thành tích 2 phút 07 giây 03. Anh lập kỉ lục châu Á và thế giới với thành tích 2 phút 05 giây 48 ở giải bơi vô địch thế giới 2023.

Shin Ohashi phá kỉ lục thế giới.

Trở lại với màn trình diễn của Shin Ohashi, ngay từ những mét đầu tiên, Shin Ohashi cho thấy khả năng xuất phát ấn tượng. Khoảng cách giữa anh và nhóm vận động viên phía sau như Denis Petrashov (Kyrgyzstan) hay Sung Jae Cho (Hàn Quốc) ngày càng xa hơn. Vận động viên Nhật Bản về đích trước đối thủ giành huy chương bạc đến 3,84 giây.

Ở nội dung này, Phạm Thanh Bảo của Việt Nam cũng lọt vào chung kết nhưng thành tích của anh cách xa nhóm giành huy chương. Thanh Bảo xếp thứ mười với thành tích 2 phút 15 giây 24.

Shin Ohashi sinh năm 2009. Anh được Swimming World vinh danh là vận động viên bơi lội trẻ nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025 nhờ những màn trình diễn bao gồm năm huy chương tại Giải vô địch bơi lội trẻ thế giới năm 2025.

Đáng chú ý, Shin Ohashi từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi anh tuyên bố sẵn sàng phá kỉ lục thế giới từ trước khi ASIAD 2026 diễn ra 1 tuần. Vận động viên 17 tuổi tin rằng được thi đấu trên sân nhà cơ hội lớn cho bản thân.