Thống kê trận đấu Romania U19 1-2 Hungary U19: Hungary U19 ngược dòng ngoạn mục

Chỉ còn ít ngày nữa, chung kết Giải chạy Báo HàNộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra. Tại phường Dương Nội, những buổi tập của CLB Runner Dương Nội đang diễn ra đều đặn với quyết tâm cao nhất hướng tới ngày hội lớn của những người yêu chạy bộ Thủ đô.