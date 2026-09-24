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Thống kê trận đấu Romania U19 1-2 Hungary U19: Hungary U19 ngược dòng ngoạn mục

Hungary U19 đã ngược dòng đánh bại Romania U19 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-romania-u19-1-2-hungary-u19-hungary-u19-nguoc-dong-ngoan-muc-466407.html