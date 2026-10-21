Một thoáng Bắc Ninh
Em về Bắc Ninh quê anh
Nghe câu quan họ long lanh mạn thuyền
Trao em một mối tình duyên
Trầu cau cánh phượng một miền trúc xinh
Vòng quanh phố cổ Bắc Ninh
Cổng ô xưa đó cổng tình quê ta
Bên hàng ghế đá vườn hoa
Đêm đêm vọng tiếng còi tàu đi qua
Phố nhỏ hiệu sách làng hoa
Nhà thờ Văn Miếu đêm pha ánh đèn
Một miền quan họ đan xen
Dập dìu lễ hội nắng len sân chùa
Quảng trường đỏ rực cờ hoa
Công trình nhộn nhịp gần xa đón chờ
Bắc Ninh thành phố trong mơ
Hội nhập tỏa sáng bến bờ tươi xinh
Quê hương vốn nặng chữ tình
Đậm đà bản sắc quê mình Bắc Ninh
Một thoáng quan họ lung linh
Xa nhau vẫn một mối tình vấn vương.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-thoang-bac-ninh-postid456773.bbg