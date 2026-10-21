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Một thoáng Bắc Ninh

Báo Bắc Ninh
Gốc
Minh họa: Hà Huy Chương.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Em về Bắc Ninh quê anh

Nghe câu quan họ long lanh mạn thuyền

Trao em một mối tình duyên

Trầu cau cánh phượng một miền trúc xinh

Vòng quanh phố cổ Bắc Ninh

Cổng ô xưa đó cổng tình quê ta

Bên hàng ghế đá vườn hoa

Đêm đêm vọng tiếng còi tàu đi qua

Phố nhỏ hiệu sách làng hoa

Nhà thờ Văn Miếu đêm pha ánh đèn

Một miền quan họ đan xen

Dập dìu lễ hội nắng len sân chùa

Quảng trường đỏ rực cờ hoa

Công trình nhộn nhịp gần xa đón chờ

Bắc Ninh thành phố trong mơ

Hội nhập tỏa sáng bến bờ tươi xinh

Quê hương vốn nặng chữ tình

Đậm đà bản sắc quê mình Bắc Ninh

Một thoáng quan họ lung linh

Xa nhau vẫn một mối tình vấn vương.

Nguyễn Xuân Hiến

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-thoang-bac-ninh-postid456773.bbg