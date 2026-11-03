Ngành giáo dục Cà Mau rộn ràng tiếng hát thi đua

Tiết mục mở màn của đội thi đến từ Trường trung học phổ thông Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Hội thi là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), nhằm tôn vinh nét đẹp tâm hồn, tài năng nghệ thuật và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong toàn ngành giáo dục nơi cực nam Tổ quốc.

Các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ đem đến hội thi nhiều chương trình, tiết mục ca, múa, nhạc phong phú về thể loại, được đầu tư dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa tân nhạc, cổ nhạc và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Dạ cổ hoài lang-bản cổ nhạc kinh điển giữ vị trí nền tảng trong nghệ thuật truyền thống Nam Bộ và cải lương Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa trái) cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên (bìa phải) tặng hoa cho ban giám khảo hội thi. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Nội dung các phần thi diễn tập trung ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo và khắc họa hình ảnh cao đẹp của người thầy miệt mài bên bục giảng, chung tay vì sự nghiệp “trồng người”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên nhấn mạnh, hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa bổ ích để các thầy, cô giáo thể hiện năng khiếu nghệ thuật, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của địa phương.

Tư lệnh ngành giáo dục Cà Mau khẳng định luôn trân trọng, ghi nhận những cống hiến thầm lặng và tinh thần tâm huyết của tập thể đội ngũ các nhà giáo.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn nghệ thuật tham dự hội thi. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan; đồng thời khích lệ các thí sinh thi diễn hết mình, tự tin tỏa sáng và cống hiến cho đông đảo khán giả những chương trình nghệ thuật sâu lắng, đong đầy cảm xúc.

Ngay sau nghi thức khai mạc, tặng hoa cho Ban giám khảo và trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự, các phần thi diễn đầu tiên đã chính thức bắt đầu trong không khí bùng nổ, rực rỡ sắc màu.

Hội thi Tiếng hát Nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 diễn ra liên tục từ ngày 2-6/11/2026, hứa hẹn sẽ đọng lại nhiều ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần yêu nghề và nét đẹp văn hóa truyền thống học đường.