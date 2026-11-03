Điện Biên sắp ra mắt bản du lịch cộng đồng ở xã Quài Tở

Ngày Văn hoá Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tỉnh Điện Biên sẽ chính thức ra mắt Bản du lịch cộng đồng tại bản Lồng (xã Quài Tở) vào tháng 11/2026.

Đây là bước đi chiến lược nhằm bảo tồn văn hóa bản địa, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo trên tuyến đèo Pha Đin.

Phụ nữ Mông ở bản Lồng giới thiệu nghề may trang phục truyền thống tới du khách. Ảnh: Trần Nhâm

Nằm trên tuyến đèo Pha Đin lịch sử, bản Lồng là bản vùng cao 100% đồng bào dân tộc H'Mông sinh sống, với 116 hộ dân, 552 nhân khẩu. Bản cách trung tâm xã Quài Tở khoảng 20 km và cách Quốc lộ 6 chỉ 7 km - đây là vị trí thuận lợi để kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng như Pu Pha Đin, Pha Đin Pass và Chợ du lịch Pha Đin.

Bản Lồng thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm cùng sắc hoa đặc trưng theo mùa như mơ, mận, lê, táo mèo. Đặc biệt, cộng đồng người H'Mông nơi đây vẫn giữ gìn nguyên vẹn nếp sống văn hóa truyền thống từ kiến trúc nhà ở, trang phục, tiếng nói cho đến phong tục, lễ hội dân gian.

Được khởi xướng từ năm 2023, hành trình đưa bản Lồng trở thành bản du lịch cộng đồng ghi dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và tập quán sinh hoạt của người dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiên trì vận động bà con chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà trên 150m để tạo không gian sinh hoạt sạch sẽ, thoáng đãng đón khách.

Bên cạnh đó, mô hình phát triển được định hướng theo hướng "đa giá trị": Người dân giữ nghề sản xuất nông nghiệp làm mũi nhọn, kết hợp làm dịch vụ du lịch để gia tăng thu nhập.

Đến nay, bản Lồng đã có 4 hộ gia đình tiên phong làm mô hình homestay, sẵn sàng phục vụ các đoàn khách khoảng 20 người lưu trú qua đêm. Xã cũng đã xây dựng hoàn chỉnh tour du lịch trải nghiệm 2 ngày 1 đêm.

Đến với bản Lồng, du khách không chỉ nghỉ ngơi mà còn được hòa mình vào chuỗi trải nghiệm phong phú: tham quan thác nước, Vách Hàm Rồng, lội ruộng bắt ốc bản Lồng, thưởng thức ẩm thực đặc sản và giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống với đồng bào H'Mông.

Nhân dân xã Quài Tở biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026. Ảnh: Lâm Huyền

Sự kiện ra mắt Bản du lịch cộng đồng bản Lồng là một nội dung nằm trong Kế hoạch số 9504/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 (diễn ra từ 18/11 đến 24/11/2026).

Theo kế hoạch, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Chương trình nghệ thuật chào mừng quy mô lớn, dự kiến diễn ra vào ngày 24/11/2026 tại Quảng trường 7/5 hoặc Phố đi bộ Mường Thanh. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và các lực lượng văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp này, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc sẽ được tổ chức tại các không gian công cộng, điểm di tích, bảo tàng. Nổi bật là triển lãm tranh, ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam”; trưng bày ấn phẩm sách, tư liệu, điện ảnh; giới thiệu trang phục, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, các sản phẩm thủ công và sản phẩm OCOP đặc trưng.

Bên cạnh đó là hoạt động trải nghiệm văn hóa, bao gồm quảng bá các trò chơi dân gian và nếp sống truyền thống như múa xòe, nhảy sạp, ném còn, tó má lẹ, giã bánh dày... tại các cơ sở lưu trú và điểm du lịch.