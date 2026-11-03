Newcastle trả giá đắt vì sai lầm tai hại

Tại St James' Park, Newcastle chủ động đẩy cao đội hình và tìm cách áp đặt thế trận. Tuy nhiên, những gì đội chủ nhà thể hiện trong hiệp một lại khá thất vọng. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn, họ gần như không tìm được phương án xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Everton.

Newcastle tung ra 9 cú dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng đi trúng đích. Harvey Barnes và William Osula đều bị các hậu vệ đội khách chia cắt, khiến sức ép mà "Chích chòe" tạo ra không đủ để chuyển hóa thành cơ hội thực sự nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Everton chơi thực dụng nhưng hiệu quả. Đội khách tận dụng tốt những khoảng trống để tổ chức các đợt phản công, thậm chí có cơ hội vượt lên trước giờ nghỉ nếu Harrison Armstrong và Jake O'Brien tận dụng tốt hơn những tình huống dứt điểm cận thành.

Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Từ một pha tấn công của Everton, Tyrique George tung cú dứt điểm khiến thủ môn Lukas Hornicek xử lý lập bập. Bóng bật ra đúng vị trí của Thierno Barry và tiền đạo này nhanh chóng ập vào đá bồi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bị dẫn trước, Newcastle buộc phải gia tăng sức ép. Tuy nhiên, hàng công đội chủ nhà tiếp tục gây thất vọng. Anthony Elanga từng đứng trước cơ hội gỡ hòa ở phút 66, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc trước khi bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả.

Không thể tìm được bàn gỡ, Newcastle còn kết thúc trận đấu trong cảnh thiếu người. Phút 90+8, Jacob Ramsey nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với đối phương và bị truất quyền thi đấu.

Chiến thắng 1-0 giúp Everton chấm dứt cơn khát thắng trên sân khách ở mùa giải năm nay, đồng thời vươn lên vị trí thứ 7 với 13 điểm. Trong khi đó, Newcastle tiếp tục sa sút, rơi xuống thứ 13 với 11 điểm sau 9 vòng đấu.