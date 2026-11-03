Bắc Ninh: Tận dụng nguồn nhân lực “hậu” xuất khẩu lao động

Phát huy lợi thế kinh nghiệm ở nước ngoài

Ngồi tại bàn tiếp đón của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh trong phiên giao dịch việc làm dành cho lao động trở về từ Hàn Quốc, anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1986), ở phường Bắc Giang cho biết, cuối năm 2015, anh sang Hàn Quốc làm thợ cơ khí công nghiệp với mức lương bình quân hơn 40 triệu đồng/tháng. Trở về nước đầu tháng 9/2025, sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, anh Hùng chủ động nộp hồ sơ tìm việc phù hợp với kinh nghiệm, kỹ năng làm việc tích lũy ở nước ngoài. Sau phiên giao dịch, anh đã tìm được công việc phù hợp tại Khu công nghiệp Quang Châu với mức thu nhập khá.

Bộ phận tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam phỏng vấn ứng cử viên là lao động đã từng đi làm việc ở nước ngoài.

Theo thống kê, bình quân mỗi năm, Bắc Ninh có hơn 7 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước Trung Đông. Trung bình mỗi năm (theo chu kỳ ngắn hạn khoảng 3-5 năm lao động hết hạn về nước), có khoảng 3 nghìn người về nước. Đây là lực lượng có sự đa dạng về ngành nghề, vốn ngoại ngữ, kỹ năng và kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn bài bản từ quá trình xét duyệt trước khi xuất cảnh và tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Nếu được sử dụng hiệu quả, họ không chỉ có thêm cơ hội ổn định cuộc sống sau khi về nước mà còn bổ sung cho doanh nghiệp nguồn lao động đã quen với môi trường làm việc có kỷ luật, tác phong công nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực đang ngày càng tăng trong quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Kết nối cung - cầu, tạo cơ hội phát triển lâu dài

Thực tế hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn đang mở ra những cơ hội nhất định cho người trở về nước sau khi hết hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài. Theo chị Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Nhân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong II-C), doanh nghiệp thường xuyên kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh và các đơn vị liên quan để tham gia những phiên giao dịch việc làm. Trong tuyển dụng, nhóm lao động từng làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ưu tiên khi xem xét hồ sơ, phỏng vấn và thỏa thuận mức lương.

Theo thống kê, bình quân mỗi năm, Bắc Ninh có hơn 7 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước Trung Đông. Trung bình mỗi năm (theo chu kỳ ngắn hạn khoảng 3-5 năm lao động hết hạn về nước), có khoảng 3 nghìn người về nước.

Tuy nhiên, việc kết nối dữ liệu, khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận tuyển dụng người lao động về nước vào làm việc còn thiếu chính sách ràng buộc nên nhiều lao động “hậu” xuất khẩu vẫn gặp khó khăn khi tìm việc làm mới. Để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực này cần kết nối sát hơn nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với năng lực thực tế của người lao động, tạo điều kiện để họ tìm được việc làm phù hợp và ổn định. Giải pháp quan trọng là tăng cường kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp ngay từ khi họ chuẩn bị hết hạn hợp đồng, thay vì chờ đến khi trở về nước mới bắt đầu tìm kiếm việc làm mới.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh, bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sàn giao dịch việc làm, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, nắm bắt thông tin về lao động. Các yếu tố như: Số người trong độ tuổi lao động; nhu cầu thực tế của từng nhóm tuổi; trình độ và khả năng tham gia đào tạo; các thông tin cụ thể của lao động đã hoàn thành hợp đồng ở nước ngoài như ngành nghề từng làm, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, nhu cầu tìm việc mới…được phân loại, đánh giá chặt chẽ. Từ đó, tạo cơ sở dữ liệu để đối chiếu với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và tổ chức kết nối phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức được 2 ngày hội việc làm dành riêng cho lao động Hàn Quốc, Nhật Bản hết hạn hợp đồng về nước. Cùng với kết nối trực tuyến, trung tâm bố trí cho doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp, thống nhất các điều kiện để lao động nhanh chóng có công việc phù hợp. Việc theo dõi kết quả sau giới thiệu, nắm bắt phản hồi của doanh nghiệp và người lao động cũng được trung tâm coi trọng để điều chỉnh hoạt động kết nối sát thực tế hơn.