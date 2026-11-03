Quần đảo núi lửa giữa Đại Tây Dương được ví như thiên đường hoang dã

Cách bờ biển Đông Bắc Brazil hàng trăm kilomet, Fernando de Noronha là quần đảo gồm 21 hòn đảo, đảo nhỏ và mỏm đá nhô lên giữa đại dương. Nằm cách thành phố Recife khoảng 545 km, quần đảo có tổng diện tích đất liền khoảng 26 km², trong đó đảo chính cùng tên là nơi duy nhất có cư dân sinh sống thường xuyên. Nguồn gốc núi lửa tạo nên địa hình đặc biệt với những vách đá dựng đứng, bãi cát trắng và làn nước biển biến đổi qua nhiều sắc xanh.

Fernando de Noronha nổi tiếng với những bãi biển được xếp vào hàng đẹp nhất Brazil. Praia do Sancho thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng bãi biển hàng đầu thế giới. Muốn xuống bãi biển này, du khách phải đi qua những cầu thang kim loại hẹp được lắp giữa khe đá, sau đó tiếp tục men theo các bậc thang xuống bãi cát. Khung cảnh vách đá xanh rì bao quanh làn nước trong vắt khiến nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên.

Bãi biển Baía do Sancho, một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất Fernando de Noronha. Ảnh: falstaff.com

Điều làm nên giá trị đặc biệt của quần đảo không chỉ là cảnh quan mà còn là hệ sinh thái biển. Vùng nước xung quanh Fernando de Noronha là nơi sinh sống, kiếm ăn và sinh sản của cá ngừ, cá mập, rùa biển và nhiều loài thú biển. Những rạn san hô, hồ thủy triều và vùng nước nông tạo thành môi trường sống đa dạng cho cá nhiệt đới, động vật thân mềm và các sinh vật biển khác.

Một trong những cảnh tượng ấn tượng nhất là đàn cá heo spinner thường xuyên xuất hiện tại Baía dos Golfinhos (Vịnh Cá Heo). Chúng có tập tính nhảy lên khỏi mặt nước và xoay nhiều vòng trong không trung trước khi rơi xuống biển. Khu vực này được UNESCO đánh giá là nơi có quần thể cá heo cư trú đặc biệt nổi bật. Ngoài ra, quần đảo còn là địa điểm quan trọng đối với rùa biển xanh và rùa đồi mồi, hai loài có hoạt động sinh sản trong khu vực.

Cá heo spinner sinh sống tại vùng biển Fernando de Noronha. Ảnh: oglobo.globo.com

Lịch sử của Fernando de Noronha cũng nhiều biến động. Quần đảo được nhà thám hiểm Amerigo Vespucci tiếp cận trong chuyến thám hiểm bờ biển Brazil năm 1503, với kinh phí do một thương nhân Bồ Đào Nha tên Fernão de Loronha tài trợ. Trong những thế kỷ tiếp theo, nơi đây từng bị nhiều thế lực châu Âu tranh giành, trở thành địa điểm xây dựng pháo đài và nhà tù. Tàn tích các công trình quân sự vẫn còn hiện diện, tạo nên sự tương phản thú vị giữa quá khứ đầy biến động và cảnh quan thiên nhiên thanh bình ngày nay.

Để bảo vệ hệ sinh thái mong manh, Brazil thành lập Vườn quốc gia biển Fernando de Noronha năm 1988. Đến năm 2001, quần đảo cùng Khu bảo tồn sinh học Atol das Rocas được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Các hoạt động du lịch được kiểm soát nhằm hạn chế tác động đến môi trường, đặc biệt tại những khu vực sinh sản của động vật biển. Dù ngày càng nổi tiếng trong cộng đồng du lịch quốc tế, Fernando de Noronha vẫn là ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn thiên nhiên.

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