Danh tính nam diễn viên từng 'phản bội' IU cách đây 10 năm gây bất ngờ

Theo MyDaily, mới đây, một bài đăng trên diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc đã thu hút sự quan tâm khi chia sẻ lại những khoảnh khắc của IU và Byeon Woo Seok trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim Vợ Đại Công Tước Thế Kỷ 21.

Đáng chú ý, câu chuyện về lần hợp tác đầu tiên của hai diễn viên cách đây một thập kỷ khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Mối quan hệ giữa IU với Byeon Woo Seok gây chú ý.

Tại buổi họp báo, Byeon Woo Seok chia sẻ: "Chúng tôi từng có cơ hội diễn xuất cùng nhau cách đây 10 năm. Điều thú vị là sự ăn ý từ thời điểm đó dường như vẫn được duy trì đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy rất vui".

Ngay sau đó, MC Park Kyung Lim hài hước đặt câu hỏi cho IU: "Mười năm trước, anh ấy từng là người bạn trai khiến bạn đau khổ. Vậy lần gặp lại này có cảm giác thế nào?".

Trước câu hỏi thú vị, IU không ngần ngại nhắc lại vai diễn cũ của đồng nghiệp. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên chia sẻ: "Anh ấy đã trở lại với một nhân vật vô cùng tuyệt vời, như thể quyết tâm chuộc lại lỗi lầm năm xưa".

IU giải thích rằng trong bộ phim Người Tình Ánh Trăng phát sóng năm 2016, Byeon Woo Seok từng đảm nhận vai người yêu phản bội nhân vật của cô để ngoại tình với bạn thân.

Byeon Woo Seok từng đảm nhận vai người yêu phản bội nhân vật của IU để ngoại tình với bạn thân.

"Đúng 10 năm sau, chúng tôi lại có cơ hội hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian dài hơn. Giữa chúng tôi không hề có giai đoạn ngượng ngùng, cứ như thể cả hai đã chuẩn bị cho lần tái hợp này suốt 10 năm. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng 10 năm nữa, mình muốn tiếp tục làm việc cùng anh ấy", IU bày tỏ.

Những chia sẻ này nhanh chóng khiến khán giả thích thú, đặc biệt là những người từng theo dõi bộ phim Người Tình Ánh Trăng.

Trong tác phẩm phát sóng năm 2016, Byeon Woo Seok xuất hiện với vai Ki Dong, người bạn trai không chung thủy của nhân vật do IU đảm nhận ở bối cảnh hiện đại. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, vai diễn này lại trở thành một kỷ niệm đáng nhớ khi cả hai tái hợp sau một thập kỷ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ s bất ngờ khi nhận ra nam diễn viên từng đóng vai người yêu phản bội IU chính là Byeon Woo Seok.

Một số bình luận đáng chú ý như: "Không ngờ người bạn trai tệ bạc năm ấy lại là Byeon Woo Seok", "Tôi thực sự không nhận ra đó là anh ấy", "Thảo nào hồi đó thấy anh chàng này đẹp trai", "Hai người cứ 10 năm lại gặp nhau một lần", "Ngoại hình của cả hai khi đứng cạnh nhau rất đẹp đôi".

Trước đó, vào tháng 4, IU và Byeon Woo Seok từng cùng xuất hiện trên chương trình YouTube Yoo In Radio và nhắc lại những kỷ niệm khi quay Người Tình Ánh Trăng. Đặc biệt, Byeon Woo Seok thừa nhận anh từng cảm thấy có lỗi với IU vì một cảnh quay phải đẩy ngã nữ diễn viên.

Nam tài tử kể: "Tôi đã cảm thấy rất có lỗi với IU. Khi quay cảnh đẩy cô ấy, lúc đó tôi còn thiếu kinh nghiệm diễn xuất. Dù đã cố gắng cẩn thận nhưng tôi không kiểm soát được lực tay, khiến cô ấy ngã mạnh hơn dự tính".

Nghe đồng nghiệp kể lại, IU hài hước đáp: "Theo trí nhớ của tôi thì anh ấy đã đẩy rất dứt khoát. Nhưng ngay sau đó, anh ấy cũng lập tức đỡ tôi đứng dậy".

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi nhận ra nam diễn viên từng đóng vai người yêu phản bội IU chính là Byeon Woo Seok.

Màn tương tác tự nhiên của hai diễn viên khiến câu chuyện hậu trường từ 10 năm trước trở nên thú vị hơn. Từ mối quan hệ người yêu đầy trắc trở trên màn ảnh năm 2016, IU và Byeon Woo Seok đã có màn tái hợp đáng chú ý trong Vợ Đại Công Tước Thế Kỷ 21 của MBC vào năm 2026, lần này với vai trò một cặp vợ chồng.

Sự thay đổi thú vị trong mối quan hệ giữa hai nhân vật, từ người yêu phản bội đến bạn đời, khiến khán giả càng thêm thích thú khi nhìn lại hành trình diễn xuất của IU và Byeon Woo Seok sau đúng một thập kỷ.