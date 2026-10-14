'Ông hoàng phòng vé' Hàn cưới vợ kém 11 tuổi

Theo Korea Times, ngày 14/10, đại diện công ty quản lý Workhouse Company của Ha Jung Woo xác nhận thông tin nam diễn viên tổ chức lễ cưới với Cha Jung Won. Theo đó, lễ kết hôn của cặp đôi sẽ được diễn ra riêng tư tại một địa điểm ở Seoul, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.

Ha Jung Woo và Cha Jung Won quen biết nhau từ năm 2020. Ban đầu, cả hai duy trì mối quan hệ đồng nghiệp trong giới giải trí trước khi chính thức phát triển thành tình yêu. Trong suốt 6 năm qua, cặp đôi lựa chọn lối sống kín tiếng và giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng. Cả hai mới chỉ công khai mối quan hệ vào đầu năm nay sau khi bị báo chí phát hiện.

Đáng chú ý, thông tin kết hôn này khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Vào tháng 7, khi vướng tin đồn chuẩn bị cưới, cả hai từng lên tiếng phủ nhận và cho biết chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng, họ đã chính thức thông báo tin vui.

Ha Jung Woo cưới vợ kém 11 tuổi. Ảnh: Xportsnews.

Ha Jung Woo (tên thật Kim Sung Hoon) sinh ngày 11/4/1978, là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tài tử trưởng thành trong một gia đình có truyền thống diễn xuất. Bố anh - Kim Yong Gun - là ngôi sao kỳ cựu, từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình ăn khách. Em trai anh - Kim Young Hoon (nghệ danh Cha Hyun Woo) - cũng là một diễn viên.

Anh ra mắt qua vai phụ trong bộ phim sitcom Honest Living của đài SBS vào năm 2002. Tài tử mất 3 năm chật vật tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Cho đến 2005, quyết định góp mặt vào bộ phim độc lập của đạo diễn Yoon Jong Bin - The Unforgiven - đã tạo ra bước ngoặt mới cho tương lai của anh.

Chỉ trong năm 2008, tài tử góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh khác như Beastie Boys, Our School’s ET, My Dear Enemy… Một năm sau, ngôi sao tiếp tục “bỏ túi” thêm một bom tấn oanh tạc phòng vé là Take Off (doanh thu hơn 52 triệu USD trên toàn cầu, 8 triệu vé bán ra).

Kể từ đó, mỗi năm, Ha Jung Woo đều đặn tham gia 2 phim điện ảnh trở lên. Gia tài diễn xuất của anh tiếp tục được ghi dấu bằng hàng loạt bom tấn triệu vé như The Berline File (7,1 triệu vé), Assassination (12,7 triệu vé), Tunel (7,1 triệu vé), The Handmaiden (4,2 triệu vé), Along With The Gods: The Two Worlds (12,9 triệu vé)…

Trong khi đó, Cha Jung Won sinh năm 1989, bước chân vào ngành giải trí qua bộ phim Horror Stories (2012). Không chỉ đóng phim, cô còn là người có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp tại Hàn Quốc.