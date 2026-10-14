Con trai David Beckham nói về mẹ: 'Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị làm nhục đến vậy'

Brooklyn Peltz Beckham, con trai cả của David và Victoria Beckham, cáo buộc cha mẹ kiểm soát mình và tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Anh tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình, lần đầu công khai những mâu thuẫn kéo dài giữa các thành viên.

Brooklyn, 26 tuổi, cho biết cha mẹ đã để truyền thông đăng tải “vô số lời nói dối” nhằm duy trì hình ảnh một gia đình hoàn hảo. Theo anh, trên thực tế, hoạt động kinh doanh mang thương hiệu gia đình Beckham luôn được đặt lên hàng đầu.

David Beckham, người đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos hôm thứ Ba, từ chối bình luận với phóng viên về những cáo buộc của con trai.

Những thông tin về căng thẳng giữa Brooklyn và cha mẹ bắt đầu xuất hiện không lâu sau khi anh kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz vào năm 2022. Nicola là con gái của doanh nhân tỷ phú Mỹ Nelson Peltz.

Brooklyn Peltz Beckham và Nicola Peltz Beckham tham dự Gala thường niên vinh danh phụ nữ trong lĩnh vực giải trí do The Hollywood Reporter tổ chức tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 7/12/2022. Ảnh: REUTERS/Mario Anzuoni.

Brooklyn cho biết trong nhiều năm, anh đã “nỗ lực hết sức” để giữ kín chuyện gia đình. Tuy nhiên, giờ đây, anh cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “nói sự thật về một số trong những lời dối trá đã được đăng tải”.

Anh cáo buộc cha mẹ liên tục tìm cách phá hoại mối quan hệ của mình với Nicola từ trước đám cưới, đồng thời gây sức ép buộc anh từ bỏ quyền đối với tên của chính mình. Brooklyn cho biết anh đã từ chối yêu cầu này.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị làm nhục đến vậy”

Trong một trong những cáo buộc gây chú ý nhất, Brooklyn cho rằng mẹ anh, Victoria Beckham – cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls và nhà thiết kế thời trang đã chiếm lấy điệu nhảy đầu tiên vốn dành cho anh và vợ trong đám cưới.

“Bà ấy đã nhảy với tôi một cách rất không phù hợp trước mặt tất cả mọi người”, Brooklyn viết trên Instagram. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị làm nhục đến thế trong suốt cuộc đời mình”.

Bài đăng của Brooklyn tạo ra một cú sốc đối với “Brand Beckham” – thương hiệu kinh doanh gia đình trị giá hàng triệu bảng Anh, bắt nguồn từ sự nghiệp bóng đá của David Beckham, người ra mắt Manchester United khi mới 17 tuổi vào năm 1992.

David Beckham cùng vợ, bà Victoria Beckham, tại Lâu đài Windsor, hạt Berkshire, Anh, ngày 4/11/2025. Ảnh: Andrew Matthews/Pool qua REUTERS.

David Beckham tiếp tục củng cố vị thế trong đời sống công chúng Anh vào năm ngoái, khi được phong tước hiệp sĩ ở tuổi 50 nhờ những đóng góp cho thể thao và hoạt động từ thiện.

Trong sự nghiệp thi đấu, ông giành sáu chức vô địch giải quốc nội, hai Cúp FA và một danh hiệu Champions League cùng Manchester United, trước khi khoác áo Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và Paris Saint-Germain. Ông cũng từng là đội trưởng đội tuyển Anh, có 115 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Cuộc hôn nhân năm 1999 giữa David Beckham và Victoria Adams – khi đó được biết đến với nghệ danh Posh Spice trong nhóm Spice Girls – đã kết hợp hai lĩnh vực bóng đá và nhạc pop, tạo nên cặp đôi nổi tiếng “Posh and Becks”. Sức hút của họ trên các mặt báo giải trí được ví von chỉ đứng sau Hoàng gia Anh.

Brooklyn không có ý định hàn gắn quan hệ

David và Victoria có bốn người con: Brooklyn, hai con trai Romeo và Cruz, cùng con gái Harper Seven. Hai người đã phát triển thương hiệu gia đình sang nhiều lĩnh vực, từ thể thao, thời trang đến quảng cáo và truyền thông.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Davos, khi được hỏi về những rủi ro của mạng xã hội, David Beckham cho biết ông luôn cố gắng hướng dẫn các con về thế giới trực tuyến.

“Trẻ em được phép mắc sai lầm, bởi đó là cách chúng học hỏi. Đó là điều tôi cố gắng dạy các con”, ông nói. “Nhưng đôi khi, bạn cũng phải để chúng tự mắc những sai lầm đó”.

Rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình gợi nhớ đến mâu thuẫn giữa Hoàng tử Harry và Hoàng gia Anh, với những cáo buộc tương tự về các mối quan hệ gia đình bất hòa và việc thông tin được chuyển cho báo chí thông qua những nguồn giấu tên.

Năm ngoái, Harry từng nói ông “rất mong muốn được hòa giải” với gia đình. Tuy nhiên, Brooklyn khẳng định anh không có ý định hàn gắn quan hệ.

“Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình. Tôi không bị ai kiểm soát; lần đầu tiên trong đời, tôi đang đứng lên bảo vệ chính mình”, anh viết trên Instagram.

Brooklyn cho biết cảm giác lo âu đã đeo bám anh suốt cuộc đời nay biến mất kể từ khi anh chủ động tách khỏi gia đình.

“Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết ơn cuộc sống mà mình đã lựa chọn, đồng thời tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm”, anh chia sẻ.

(Theo Reuters, ngày 20/1/2026)