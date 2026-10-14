Cận cảnh nhan sắc 12 thí sinh miền Nam góp mặt tại Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Mai Thị Yến Nhi (SBD 076)

Cô cao 1,73m, nặng 50kg, số đo 3 vòng 75 - 63 - 92cm. Sau danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Nét đẹp sinh viêntrường ĐH Công nghệ Đồng Nai 2026, Mai Thị Yến Nhi đã để lại dấu ấn bằng sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần cầu tiến.

Yến Nhi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 bằng sự người tự tin, bản lĩnh và luôn không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Cô có khả năng thích nghi tốt với những môi trường mới, luôn sẵn sàng đón nhận thử thách và xem mỗi trải nghiệm là cơ hội để trưởng thành. Với tinh thần cầu tiến và khát khao phát triển, người đẹp mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.

Nguyễn Thị Hoa (SBD 240)

Cô cao 1,72m, nặng 55kg, số đo 3 vòng 82 - 66 - 93cm. Nguyễn Thị Hoa đã tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH). Cô từng đoạt danh hiệuMiss HUTECH 2025. Đây cũng là một dấu mốc giúp người đẹp tự tin và có thêm động lực để thử sức ở hành trình lớn hơn như Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đến với Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Hoa không chỉ khám phá giới hạn của bản thân, mà còn hy vọng có cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực bằng sự chân thành, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của một người trẻ đến với cộng đồng.

Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864)

Trịnh Ngọc Huyền (sinh năm 2007) cao 1,72m, nặng 56kg, số đo 3 vòng 80 - 65 - 97cm. Cô là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Tài chính – Marketing, từng giành danh hiệu Hoa khôi của trường. Ngọc Huyền cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đến với Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Huyền vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi và chinh phục. Cô mong muốn được bước lên một sân khấu lớn hơn để tiếp tục hoàn thiện bản thân, lan tỏa hình ảnh của một cô gái trẻ dám ước mơ, dám hành động và dám vượt qua những giới hạn.

Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582)

Anh Thư cao 1,70m, nặng 56kg, số đo 3 vòng 78 - 65 - 95cm. Cô là sinh viên năm thứ hai, ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường ĐH Đồng Tháp. Cô cũng là đương kim Hoa khôi của trường. Bên cạnh việc học, Anh Thư luôn cố gắng rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp và tham gia các hoạt động cộng đồng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Với cô, Hoa hậu Việt Nam luôn có một vị trí rất đặc biệt, bởi đây là cuộc thi có bề dày lịch sử và uy tín lâu năm. Cô cảm nhận rằng, cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp ngoại hình, mà còn đề cao tri thức, nhân cách, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Lưu Phương Anh (SBD 290)

Cô cao 1,71m, nặng 49kg, số đo 3 vòng 86 - 58 - 92cm. Phương Anh yêu thích thời trang, du lịch và những trải nghiệm giúp bản thân không ngừng trưởng thành.

Cô luôn tin rằng, vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ sự tự tin, lòng nhân ái và tinh thần tích cực. Với Phương Anh, mỗi ngày là một cơ hội để học hỏi, khám phá và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người xung quanh.

Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168)

Cô cao 1,74m, nặng 59kg, số đo 3 vòng 82 - 67 - 96cm. Kim Châu có niềm đam mê đặc biệt với Taekwondo và đã đoạt nhiều giải thưởng với bộ môn này. Những năm tháng gắn bó với thể thao đã giúp cô rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật và sự kiên trì trước mọi thử thách. Kim Châu đã giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Kim Châu ở tâm thế tích cực và sẵn sàng học hỏi. Với cô, đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ về sự tự tin, bản lĩnh và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Đinh Diệu Anh (SBD 186)

Cô cao 1,68m, nặng 52kg, số đo 3 vòng 84 - 63 - 93cm. Đinh Diệu Anh là tân cử nhân trường ĐH Ngoại thương, tốt nghiệp hai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (loại Xuất sắc) và Kinh tế đối ngoại (loại Giỏi). Ngoài học tập, cô từng đạt danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023.

Là cô gái truyền thống nhưng hướng tới hội nhập, Diệu Anh không ngừng trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa - xã hội. Cô mong muốn lan tỏa những điều tích cực và hình ảnh đẹp của Việt Nam, trong đó có Hải Phòng, tới bạn bè trong nước và quốc tế tại cuộc thi năm nay.

Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116)

Gia Linh cao 1,74m, nặng 57kg, số đo 3 vòng 83 - 64 - 97cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, ĐH RMIT Việt Nam. Cô yêu thích tennis, đọc sách, chơi piano và ca hát.

Những sở thích này giúp Gia Linh có thêm năng lượng sau những giờ học tập và làm việc. Đến với Hoa hậu Việt Nam, cô mong muốn được học hỏi, trải nghiệm và có cơ hội gặp gỡ nhiều người truyền cảm hứng trên hành trình phát triển bản thân.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450)

Cô cao 1,70m, nặng 50kg, số đo 3 vòng 80 - 58 - 92cm. Thảo Nguyên sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cố đô Huế và là sinh viên tại Học viện Hàng không Việt Nam. Môi trường của sự kỷ luật cùng tư duy toàn cầu nơi đây là bệ phóng giúp cô rèn luyện trí tuệ chủ động và bản lĩnh sẵn sàng hội nhập.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Thảo Nguyên khát khao chứng minh 'chiếc nón lá xứ Huế' không chỉ e ấp, mà hoàn toàn có thể tự tin sải bước, mang trí tuệ và lòng nhân ái Việt Nam cống hiến trong kỷ nguyên mới.

Gouband Lisa (SBD 424)

Lisa Gouband (sinh năm 2007) cao 1,70m, nặng 51kg, số đo 3 vòng 78 - 59 - 82cm, là sinh viên chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý (Bachelor of Science in Management) tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp). Bên cạnh việc học, cô còn hoạt động với vai trò người mẫu thời trang. Ngoài tiếng Việt, Lisa sử dụng thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh. Trước khi sang Pháp du học, Lisa có nhiều năm thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế và đạt thành tích cao.

Lisa tin rằng, vẻ đẹp của một người phụ nữ không nằm ở sự hoàn hảo, mà nằm ở việc cô ấy dám sống chân thật, biết trân trọng những điểm mạnh, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và tự hào về câu chuyện của mình. Đó cũng là hình ảnh mà Lisa muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982)

Hạ Nghi (sinh năm 2006) cao 1,74m, nặng 53kg, số đo 3 vòng 81 - 63 - 93cm, hiện đang theo học ngành Ngôn ngữ. Cô yêu thích các hoạt động cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm và không ngừng học hỏi để phát triển bản thân. Với cô, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là một cuộc thi về sắc đẹp, mà còn là hành trình hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn.

Hạ Nghi hy vọng có thể dùng tiếng nói và sức trẻ của mình để lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Cô đến với cuộc thi bằng sự nghiêm túc, tinh thần học hỏi và mong muốn khẳng định bản thân.

Lê Phương Nghi (SBD 031)

Cô cao 1,72m, nặng 49kg, số đo 3 vòng 75 - 64 - 92cm. Phương Nghi đã chinh phục ngôi vị Hoa khôi FTUCharm 2025. Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô cho rằng, bản thân dám bước ra khỏi “vùng an toàn”, mỗi người đều có thể bứt phá giới hạn của chính mình. Đến với cuộc thi năm nay, Phương Nghi mong muốn tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của tri thức, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến ấy.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, thay đổi lớn nhất của Phương Nghi là trở nên bản lĩnh và chủ động hơn. Có những lúc khá áp lực vì mọi thứ diễn ra liên tục, nhưng chính điều đó đã giúp cô học cách sắp xếp công việc, bình tĩnh trước mọi tình huống và chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân.