Tin sao 14/10: Đỗ Mỹ Linh khác lạ tuổi 30, Trương Quỳnh Anh xinh tươi ngọt ngào tại Hàn Quốc

Nhân dịp sinh nhật, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về một chương mới trong cuộc đời với tâm thế lạc quan, may mắn, hạnh phúc và bình an.

Ở tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh được nhiều người nhận xét là chín chắn, nhan sắc tươi trẻ. Cô luôn cố gắng vừa vun vén gia đình, vừa tìm cách cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh tham gia sự kiện Vietnam Night 2026 trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026).

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh biểu diễn hai ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Hoa Dại". "Khi khoác lên mình tà áo dài, đứng trên sân khấu ở một đất nước khác và cất tiếng hát, mình mới cảm nhận rõ hơn niềm tự hào khi được mang theo hình ảnh Việt Nam đến những nơi mình đi qua", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Diva Hồng Nhung chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn trong đêm nhạc “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu” vừa qua.

Khánh Thi mới đây đã hãnh diện khoe con trai Kubi ở tuổi 11 đã có chiều cao 1m63. Cậu bé khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vóc dáng ngày càng phổng phao, điển trai. "Khó chọn. Chưa biết anh nào đẹp trai hơn", Khánh Thi viết trên trang cá nhân.

Huyền Baby chia sẻ loạt ảnh xinh tươi, lộng lẫy khi du lịch Thượng Hải (Trung Quốc).

Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh đưa hai con đi chơi tại một địa điểm vui chơi, du lịch nổi tiếng.

(Ảnh FB nhân vật)