Netflix tung trailer cho 'Narnia', netizen hoài nghi 'Sao như phim Marvel vậy?'

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung bộ truyện gốc

Mới đây, đoạn trailer đầu tiên cho phần phim đầu tiên của Biên Niên Sử Narnia (The Chronicles of Narnia) mang tên Cháu Trai Pháp Sư (The Magician's Nephew) đã được hé lộ. Đây là phần phim mở màn cho bản chuyển thể Biên Niên Sử Narnia của Netflix, không phải phần điện ảnh tiếp theo được thực hiện từ phiên bản chuyển thể của Disney.

Biên Niên Sử Narnia là bộ truyện gồm 7 tập nổi tiếng của tác giả C.S. Lewis, kể về vùng đất Narnia hư cấu, nhiệm màu. Nơi đây tồn tại phép thuật, những con thú biết nói, nhân mã, thần rừng, hoa tinh… Trước Netflix, bộ truyện đã được chuyển thể thành phim hoạt hình cũng như phim điện ảnh. Trong đó được biết đến rộng rãi nhất có lẽ là bản điện ảnh do Disney thực hiện gồm: Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo (2005), Hoàng Tử Caspian (2008), Trên Con Tàu Hướng Tới Bình Minh (2010).

Bốn anh em nhà Pevensie đến Narnia thông qua một cái tủ áo trong Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo (2005), lúc này Narnia đang chìm trong mùa đông vĩnh cửu.

Đáng chú ý, Biên Niên Sử Narnia của Netflix có nội dung hoàn toàn mới so với ba phần phim đã được Disney chuyển thể. Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi khi chuyển thể Biên Niên Sử Narnia, Disney đã chọn chuyển thể theo thứ tự xuất bản của các tập truyện trong bộ sách, theo đó Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo là tập truyện mở đầu.

Trong tập truyện này, bốn anh em nhà Pevensie vô tình đến Narnia thông qua một chiếc tủ áo, chiến đấu chống lại Bạch Phù Thủy, giải thoát Narnia khỏi mùa đông vĩnh cửu, trở thành các vua và các nữ hoàng nơi đây.

Đến lượt mình, Netflix quyết định sẽ chuyển thể Biên Niên Sử Narnia theo thứ tự các sự kiện xảy ra trong bộ truyện, vì thế tập truyện thứ 6 Cháu Trai Pháp Sư được chọn mở đầu. Trong tập truyện này, hai cô cậu bé thích khám phá là Polly và Digory đã sử dụng nhẫn ma thuật của bác Andrew để chu du đến các thế giới khác nhau, vô tình giải phóng Jadis - tức Bạch Phù Thủy sau này, chứng kiến Aslan tạo ra Narnia.

Có thể nói các sự kiện xảy ra trong Cháu Trai Pháp Sư là tiền đề cho những gì sẽ xảy ra sau đó trong bộ truyện, chứng kiến Narnia được tạo ra, cũng giải thích cho sự xuất hiện của chiếc tủ áo - nơi mà bốn anh em nhà Pevensie thông qua nó đến được Narnia.

Biên Niên Sử Narnia: Cháu Trai Pháp Sư phiên bản Netflix được đạo diễn bởi Greta Gerwig (Lady Bird). Dàn diễn viên gồm có: Daniel Craig (Wake Up Dead Man) vai bác Andrew, Emma Mackey (Sex Education) vai Jadis - Bạch Phù Thủy, hai diễn viên trẻ Beatrice Campbell vai Polly và David McKenna vai Digory. Đặc biệt, Meryl Streep (The Devil Wears Prada) lồng tiếng cho Aslan huyền thoại.

Biên Niên Sử Narnia: Cháu Trai Pháp Sư dự kiến khởi chiếu tại rạp chiếu phim (bao gồm cả định dạng IMAX) vào ngày 12/2/2027, sau đó mới lên sóng trực tuyến Netflix vào ngày 2/4/2027. Được biết, đây là lần đầu tiên Netflix phát hành phim rộng rãi tại rạp chiếu, với thời gian chiếu kéo dài trọn vẹn 45 ngày trước khi đưa phim lên nền tảng trực tuyến.

Một số bình luận của netizen: “Vậy đây là phần tiền truyện của các phim Narnia ngày trước sao?” “Phim này được chuyển thể “dựa trên bộ tiểu thuyết được yêu thích của C.S. Lewis” ở chỗ nào chứ???” “Sao thấy giống Guardians of The Galaxy, Ant-Man, phim Marvel đồ đó, chứ không phải Narnia thần tiên phép màu nha.” “Một mớ hỗn độn kỹ xảo lòe loẹt.” “Nửa đầu của đoạn trailer trông cũng ổn, nhưng chẳng hiểu nhạc rock thì có liên quan gì đến Narnia? Phần hình ảnh các thế giới thì tạo cảm giác quá rối mắt và choáng ngợp thay vì mang lại vẻ đẹp của những vùng đất kỳ diệu.” “Tôi chê mạnh. Thứ âm nhạc này không hợp với Narnia chút nào.” “Có khi nào Aslan vừa hát nhạc rock vừa tạo ra Narnia không? Mới nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi…” “Trông tệ quá. Ít nhất thì qua các đoạn trailer, loạt phim Harry Potter vẫn mang dáng dấp của nguyên tác tiểu thuyết. Nhưng cái này thì chẳng giống Narnia tẹo nào.” “Tôi thấy buồn khi trailer mang hơi hướng Guardians of The Galaxy. Điều này quá xa rời nền tảng vũ trụ quan thời trung cổ trong thế giới của C.S. Lewis.” “Thú thật là trông trailer đẹp và thú vị, nhưng nó lại chẳng hề mang lại cảm giác trung thành với nguyên tác chút nào. Ấn tượng thì có, nhưng bảo đây là Narnia thì tôi không đồng ý.”