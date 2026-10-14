Nguyên nhân gây ra cú ngã triệu view của người mẫu

Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2027 ghi nhận hàng loạt thiết kế giày độc đáo trên chân người mẫu. Theo WWD, các nhà mốt tiếp tục thử nghiệm hình khối, chất liệu và cấu trúc giày để tạo điểm nhấn trên sàn diễn.

Những đôi giày kỳ lạ trên sàn diễn

Tại Paris (Pháp), Courrèges giới thiệu giày gót thấp đính những quả bông lông vũ, kéo dài dọc chân người mẫu đến thắt lưng. Givenchy gây chú ý với mẫu sandal có phần gót cong chia thành hai nhánh, trong khi Saint Laurent sử dụng gót giày tạo hình con rắn.

Thương hiệu thời trang Mỹ Thom Browne mang đến những đôi giày cao gót lấy cảm hứng từ côn trùng trong bộ sưu tập dựa trên phim hoạt hình A Bug's Life. Chanel, nhà mốt Pháp, giới thiệu giày họa tiết hổ và thiết kế trang trí bằng biểu tượng quân bài. Rick Owens, thương hiệu thời trang Mỹ, trình làng bốt đế cao, mũi nhọn với các dải dây đan xen như lồng.

Những đôi giày độc đáo giúp tạo điểm nhấn trên sàn diễn, nhưng thiết kế khác thường cũng đặt ra câu hỏi về tính ứng dụng và khả năng di chuyển của người sử dụng.

Lịch sử thời trang từng ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến giày. Tại show Prada Xuân Hè 2009 ở Milan (Italy), nhiều người mẫu trượt chân do kết hợp tất lụa với giày cao gót. Prada, thương hiệu thời trang xa xỉ Italy, sau đó phải giảm chiều cao gót ở phiên bản thương mại.

Giày cao gót kết hợp với tất mỏng hoặc có cấu trúc phức tạp có thể khiến người mẫu khó di chuyển và giữ thăng bằng trên sàn diễn. Ảnh minh họa: @thombrowne, @muglerofficial.

Năm 1993, siêu mẫu Naomi Campbell ngã khi mang đôi giày đế cao Super Elevated Ghillie trong show Vivienne Westwood tại Paris. Cô mỉm cười và tiếp tục trình diễn. Đôi giày cùng tư liệu về cú ngã hiện được lưu giữ tại Victoria and Albert Museum (V&A), bảo tàng nghệ thuật và thiết kế ở London (Anh).

Đến năm 2018, một người mẫu tiếp tục vấp khi mang giày đế cao tại show của Andreas Kronthaler dành cho Vivienne Westwood. The Guardian nhận xét sự cố gợi nhớ đến cú ngã của Campbell 25 năm trước.

Các cú ngã thành nội dung giải trí

Tại Tuần lễ Thời trang Paris vừa qua, video dài 16 giây ghi lại sự cố của một người mẫu trong show Mugler thu hút hơn 500.000 lượt xem. Cô loạng choạng, tuột giày cao gót và nhiều lần cố mang lại trước khi quyết định cầm giày trên tay, bước khỏi sàn diễn bằng chân trần, theo Financial Times.

Video được đăng với chú thích "shoe malfunction" (sự cố giày), nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Một số người bày tỏ sự cảm thông, trong đó nhà tạo mẫu tóc Sam McKnight chỉ trích việc không ai đứng lên giúp đỡ. Ngược lại, có tài khoản chế giễu người mẫu thiếu chuyên nghiệp, thậm chí cho rằng cô không nên tiếp tục trình diễn.

Những video tổng hợp cảnh người mẫu vấp, trượt và ngã từ lâu đã phổ biến trên mạng xã hội. Khả năng xử lý sự cố đôi khi được xem là thước đo sự chuyên nghiệp, trong khi nguyên nhân đến từ trang phục hoặc giày dép ít được chú ý.

Sự cố giày tại Tuần lễ Thời trang Paris Xuân - Hè 2027 xảy ra trong show Mugler. Ảnh: @tianweizhang.

Brenda Weischer, cây viết và người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, cho rằng việc người mẫu gặp khó khăn hoặc ngã là dấu hiệu cần xem xét độ an toàn của giày. Cô ủng hộ việc lên tiếng về những thiết kế có nguy cơ gây tai nạn, nhưng phản đối đăng tải hình ảnh người mẫu gặp sự cố để chế giễu.

Lynette Nylander, giám đốc kỹ thuật số điều hành của tạp chí Harper's Bazaar nhìn nhận những sai sót là điều khó tránh trong môi trường áp lực cao. Theo bà, chúng đôi khi giúp công chúng thấy khía cạnh con người phía sau thế giới thời trang được dàn dựng kỹ lưỡng.

Ngành người mẫu những năm gần đây đã có một số cải thiện về điều kiện lao động. Model Alliance, tổ chức vận động quyền lợi người mẫu tại Mỹ, thúc đẩy các quy định về giờ nghỉ và tiền làm thêm. LVMH và Kering, hai tập đoàn hàng xa xỉ Pháp, cũng tăng cường bộ quy tắc chung, đặt tuổi tối thiểu của người mẫu ở mức 18 và không khoan nhượng với hành vi quấy rối, lạm dụng.

Dù vậy, những cú ngã tiếp tục đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa sáng tạo và an toàn. Phía sau các thiết kế gây ấn tượng trên sàn diễn là người mẫu phải kiểm soát từng bước đi, đôi khi trên những đôi giày khó giữ thăng bằng, trong khi mọi sai sót đều có nguy cơ trở thành nội dung giải trí trên mạng xã hội.