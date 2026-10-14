Top 7 phim Hoa ngữ đã chiếu 2026 bạn không nên bỏ qua

Năm 2026, phim truyền hình Hoa ngữ tiếp tục khai thác nhiều mô-típ quen thuộc nhưng có cách kể chuyện mới mẻ. Bên cạnh những bộ cổ trang xoay quanh quyền mưu, báo thù và hôn nhân sắp đặt, dòng phim hiện đại cũng tạo dấu ấn nhờ các mối quan hệ phức tạp cùng hành trình trưởng thành của nhân vật.

1. Yết Hí

Do Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu đóng chính, Yết Hí tạo điểm khác biệt khi kết hợp tình yêu đô thị với thế giới trò chơi nhập vai. Hồ Tu rơi vào khủng hoảng sau khi bị vị hôn phu bỏ rơi, rồi được bạn bè rủ tham gia trò chơi nhập vai lấy bối cảnh thời Dân Quốc. Tại đây, cô gặp Tần Tiêu Nhất, nhân vật bí ẩn khiến cô vừa tò mò vừa dè chừng. Khi trở lại đời thực, Hồ Tu phát hiện Tần Tiêu Nhất chính là Tiêu Trĩ Vũ, một kiến trúc sư tài năng. Ranh giới giữa kịch bản và cuộc sống dần trở nên khó phân định, kéo hai người vào mối quan hệ nhiều bất ngờ.

2. Trục Ngọc

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi kết hợp trong câu chuyện tình bắt đầu từ một cuộc hôn nhân có mục đích riêng. Phàn Trường Ngọc, cô gái làm nghề mổ lợn, gặp Tạ Chinh, vị hầu gia đang che giấu thân phận và âm thầm tìm cách báo thù. Hai người giả vờ kết hôn nhưng dần nảy sinh tình cảm thật. Biến cố chiến tranh khiến họ bị chia cắt. Không chấp nhận số phận, Phàn Trường Ngọc cầm dao mổ lợn ra chiến trường tìm chồng và đòi lại công lý. Tác phẩm gây chú ý khi xây dựng nữ chính mạnh mẽ, chủ động hành động thay vì chỉ chờ đợi tình yêu.

3. Chó Hoang Và Xương

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính trong bộ phim tình cảm đô thị lấy bối cảnh thập niên 1990. Trần Dị và Miêu Tĩnh trở thành anh em trên danh nghĩa sau khi cha mẹ tái hôn. Cùng mang những tổn thương từ gia đình, họ dần nương tựa vào nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, một biến cố khiến cả hai xa cách. Nhiều năm sau, cuộc tái ngộ đưa họ trở lại với những cảm xúc chưa từng giải quyết, đồng thời kéo theo bí mật liên quan đến quá khứ. Phim kết hợp chuyện tình trưởng thành với yếu tố điều tra, tạo thêm kịch tính cho mối quan hệ của cặp đôi.

4. Tước Cốt

Hầu Minh Hạo và Ngãi Mễ góp mặt trong bộ phim cổ trang xoay quanh cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Tạ Gia Ngư và thế tử Tiêu Vô Y. Từ mối quan hệ không xuất phát bằng tình yêu, cả hai dần bị cuốn vào những âm mưu chốn triều đình và bí mật về thân thế. Sở hữu trí tuệ cùng những toan tính riêng, Tạ Gia Ngư không dễ khuất phục trước quyền thế, trong khi Tiêu Vô Y cũng che giấu nhiều điều sau vẻ ngoài khó đoán. Khi cùng đối diện hiểm nguy, họ dần chuyển từ nghi kỵ sang tin tưởng.

5. Bách Hoa Sát

Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đảm nhận hai vai chính trong câu chuyện quyền mưu kết hợp hôn nhân chính trị. Thẩm Tịch Hòa, quận chúa lớn lên ở vùng Tây Bắc, tiến vào kinh thành và trở thành vị hôn thê của thái tử Tiêu Hoa Ung. Trái với vẻ ngoài yếu đuối, bệnh tật, thái tử thực chất sở hữu khả năng mưu lược và đang âm thầm điều tra bí mật liên quan đến bản thân. Từ quan hệ mang tính liên minh, hai người dần trở thành đồng minh trong cuộc đấu trí, cùng tìm cách vạch trần âm mưu phía sau những biến cố chính trị.

6. Lan Hương Như Cố

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính trong bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên. Thẩm Gia Lan vốn có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ, nhưng gia đình cô bất ngờ bị vu cáo mưu phản và rơi vào thảm cảnh. Nhà họ Lâm vì muốn bảo toàn bản thân đã hủy hôn, khiến cuộc đời Gia Lan rẽ sang hướng khác. Được cứu sống nhờ người hầu cũ, cô lấy thân phận Hứa Lan Hương để trà trộn vào Lâm phủ. Từ một nha hoàn thấp kém, Gia Lan từng bước khẳng định bản thân, tìm cách rửa oan cho gia tộc và giành lại quyền quyết định cuộc đời mình.

7. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng (The Early Spring) đánh dấu màn kết hợp giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong câu chuyện tình cảm hiện đại lấy bối cảnh công sở. Phim xoay quanh Loan Niệm và Thượng Chi Đào, hai con người có tính cách, trải nghiệm sống và cách nhìn về tình yêu khác biệt. Thượng Chi Đào bước vào môi trường làm việc với khát vọng xây dựng sự nghiệp bằng năng lực của bản thân. Tại đây, cô gặp Loan Niệm, người đàn ông trưởng thành, giàu kinh nghiệm nhưng cũng mang những suy nghĩ và nguyên tắc riêng. Sự khác biệt giữa hai người tạo ra không ít va chạm, song cũng mở ra cơ hội để họ hiểu hơn về đối phương và chính mình. Không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm, Đầu Xuân Tươi Sáng còn khai thác hành trình trưởng thành của những người trẻ giữa áp lực công việc, tham vọng cá nhân và những lựa chọn trong cuộc sống. Qua mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, bộ phim đặt ra câu hỏi về cách con người cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, đồng thời học cách đối diện với những tổn thương trong quá khứ.