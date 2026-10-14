5 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Douban

Màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa nhiều tác phẩm có màu sắc khác biệt. Trong nhóm phim đang dẫn đầu bảng xếp hạng Douban, khán giả có thể bắt gặp cả những câu chuyện phá án căng thẳng, các cuộc đấu trí chốn quyền quý lẫn chuyện tình cảm của người trẻ. Sự đa dạng về đề tài cho thấy sức hút của phim Hoa ngữ không chỉ tập trung ở một dòng nội dung nhất định, trong khi những tác phẩm sở hữu câu chuyện rõ ràng và tuyến nhân vật có nhiều xung đột vẫn nhận được sự quan tâm.

1. Thâm Uyên Vô Gian

Thâm Uyên Vô Gian thuộc thể loại hình sự, trinh thám, do Lưu Hải Ba đạo diễn, với sự tham gia của Nhậm Gia Luân và Tần Tuấn Kiệt. Phim lên sóng từ ngày 09/09/2026 trên iQIYI, chuyển thể từ tiểu thuyết Vực Thẳm của Thâm Lam. Câu chuyện bắt đầu khi một tiểu thuyết mạng bất ngờ hé lộ chính xác những tình tiết liên quan đến các vụ án từng bị bỏ ngỏ trong quá khứ, buộc cảnh sát trẻ Lý Thành phải lật lại hồ sơ và tìm kiếm những manh mối mới. Quá trình điều tra đưa nhân vật vào cuộc đấu trí với Hàn Phẩm Mộc, đồng thời từng bước hé lộ những góc khuất trong các mối quan hệ tình thân. Bên cạnh yếu tố phá án, tác phẩm vì thế còn mở rộng câu chuyện sang những bí mật gia đình và lựa chọn của con người trước quá khứ.

2. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố là phim cổ trang kết hợp gia đấu và quyền mưu, có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Tác phẩm khởi chiếu ngày 11/09/2026 trên CCTV-8 và Tencent Video, chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn. Nhân vật trung tâm là Thẩm Gia Lan, người phải đổi tên thành Hứa Lan Hương và trá hình làm nha hoàn tại Lâm phủ để tìm đường sinh tồn sau biến cố diệt môn của gia tộc. Trong thân phận mới, cô vừa phải che giấu quá khứ vừa tìm cách minh oan cho gia đình. Từ đó, câu chuyện mở ra những cuộc đấu trí trong gia tộc quyền quý, nơi thân phận, lòng tin và mục đích riêng của các nhân vật liên tục va chạm. Hành trình tìm lại sự thật của Hứa Lan Hương trở thành trục chính dẫn dắt diễn biến phim.

3. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng thuộc thể loại ngôn tình đô thị, khai thác mô-típ gương vỡ lại lành với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính. Phim lên sóng ngày 26/08/2026 trên Youku và Netflix, chuyển thể từ tiểu thuyết Cô Nương Đừng Khóc. Tác phẩm xoay quanh Thượng Chi Đào và Loan Niệm, hai nhân vật có mối quan hệ kéo dài nhiều năm nhưng đứng ở những vị trí khác nhau trong môi trường công sở. Những thay đổi trong công việc và cuộc sống khiến mối quan hệ giữa họ tiếp tục phát sinh nhiều vấn đề cần đối diện. Bên cạnh câu chuyện tình cảm, phim còn khai thác áp lực nơi công sở và hành trình các nhân vật tự chữa lành sau những tổn thương. Chính sự kết hợp giữa chuyện tình cảm và những vấn đề gần với đời sống người trẻ tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

4. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân là tác phẩm cổ trang, gia đấu và phục thù với Hứa Khải và Châu Dã đóng chính, phát sóng từ tháng 01/2026 trên iQIYI. Phim xoay quanh Tạ Thanh Viên, người trở lại phủ với mục đích minh oan cho mẹ, trong khi Thẩm Nhuận mang trọng trách thanh trừng tham nhũng. Cuộc tái ngộ giữa hai nhân vật diễn ra trong bối cảnh những cuộc đấu đá quyền quý ngày càng phức tạp, khiến họ dần trở thành chỗ dựa của nhau. Từ hành trình tìm lại công bằng cho người thân đến những biến động trong chốn quyền quý, tác phẩm đan xen yếu tố phục thù với các mối quan hệ giữa những nhân vật đang phải lựa chọn giữa tình cảm và trách nhiệm.

5. Hoa Khai Cẩm Tú

Hoa Khai Cẩm Tú thuộc thể loại cổ trang, gia đấu và khai thác bối cảnh ngành muối giang hồ, với Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đóng chính. Phim phát sóng từ ngày 09/08/2026 trên WeTV, chuyển thể từ tiểu thuyết của Chi Chi. Câu chuyện tập trung vào Phó Đình Vân, một đích nữ phải chạy trốn sự hãm hại của gia tộc để tìm đường sinh tồn. Trong hành trình đó, cô đồng hành cùng thương nhân muối Triệu Lăng và cả hai giả làm vợ chồng. Từ một mối quan hệ được hình thành để đối phó với hoàn cảnh, câu chuyện dần mở rộng sang những cuộc đấu đá trong gia tộc và những biến động xoay quanh ngành muối. Hành trình của Phó Đình Vân vì thế gắn liền với mục tiêu thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình và tìm cách thay đổi vận mệnh.

Nhóm phim đang được chú ý trên Douban cho thấy màn ảnh Hoa ngữ hiện có sự phân hóa rõ về thể loại nhưng cùng khai thác những xung đột đủ sức duy trì mạch truyện. Từ phá án trong Thâm Uyên Vô Gian, gia đấu và quyền mưu ở Lan Hương Như Cố, Nhất Âu Xuân, Hoa Khai Cẩm Tú đến câu chuyện tình cảm hiện đại trong Đầu Xuân Tươi Sáng, mỗi tác phẩm lựa chọn một hướng tiếp cận riêng để thu hút khán giả. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong diện mạo phim Hoa ngữ hiện nay khi nhiều dòng nội dung cùng xuất hiện trên bảng xếp hạng.