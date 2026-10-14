Sau 'Mưa Đỏ', Steven Nguyễn đóng phim liên tục nhưng Đỗ Nhật Hoàng vẫn im ắng

Có thể nói thành công bùng nổ của Mưa Đỏ đã giúp dàn diễn viên "một bước thành sao", đặc biệt là Steven Nguyễn. Nam diễn viên nhận kịch bản mới liên tục, dồn dập gặt hái thành công và đang là gương mặt “bảo chứng doanh thu”. Trại Buôn Người vẫn đang là "thỏi nam châm" ngoài phòng vé thì Steven Nguyễn đã có Chị Chị Em Em 3 chuẩn bị ra mắt, tiếp đó là Người Mẹ Xấu. Trong vòng 1 tháng, anh có tới 3 dự án ra rạp với 3 vai diễn khác biệt, đánh dấu thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp.

"Mưa Đỏ" mang lại thành công cho nhiều diễn viên.

Không chỉ Steven Nguyễn mà “anh Tạ” Phương Nam cũng có một năm bận rộn với Trùm Sò, Út Lan 2 và Chuyến Đi Nhớ Đời. Nam diễn viên rất chịu khó thay đổi hình ảnh, thử sức với các thể loại phim đa dạng. Khi nhìn dàn diễn viên Mưa Đỏ bận rộn với các vai diễn mới thì cư dân mạng lại càng thấy khó hiểu với Đỗ Nhật Hoàng.

Hai nam thần đình đám bước ra từ "Mưa Đỏ".

Trong Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai nam chính Cường - chàng sinh viên Hà Nội đẹp trai, dũng cảm và có chuyện tình lãng mạn với o Hồng nên nam diễn viên cũng là gương mặt được khán giả chú ý nhiều nhất. Những tưởng Nhật Hoàng sẽ nhanh chóng tận dụng dư âm từ Mưa Đỏ để đóng phim mới thì nam diễn viên lại từ tốn chọn kịch bản ưng ý.

Đỗ Nhật Hoàng nhận phim ít hơn nhiều các diễn viên khác của Mưa Đỏ.

Đỗ Nhật Hoàng dường như tìm kiếm vai diễn rất kỹ, nên mãi đến tháng 7 vừa rồi mới khoe dự án Yêu Sai Yêu Lại đóng cùng DJ Mie. Yêu Sai Yêu Lại đến dịp Valentine năm sau mới ra mắt, nghĩa là Đỗ Nhật Hoàng có tới hơn một năm lặng lẽ sau Mưa Đỏ, một khoảng nghỉ dài khiến nhiều người thấy tiếc cho nam diễn viên. Bởi nếu nhận phim mới sớm hơn, anh sẽ dễ củng cố vị trí hơn.