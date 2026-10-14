Phim 'Doctor X' của Kim Ji Won vấp tranh cãi vẫn gây sốt toàn cầu

Phim có Kim Ji Won vừa lên sóng đã gây sốt

Tờ Hankyung ngày 14/10 đưa tin, thống kê mới nhất của trang Tudum trong khoảng thời gian từ ngày 5-11/10, lượt xem của "Doctor X: Mafia in White" (gọi tắt là "Doctor X") đạt 4,6 triệu lượt xem, giữ vị trí số 1 ở hạng mục Top 10 chương trình phi tiếng Anh toàn cầu trên Netflix.

Kim Ji Won trở lại màn ảnh nhỏ với "Bác sĩ X" sau thành công của "Queen of tears".

Bộ phim đứng đầu tại 7 quốc gia, gồm: Hàn Quốc, Hong Kong, Việt Nam, Singapore, Philippines, Đài Loan và Indonesia... đồng thời có mặt trong bảng xếp hạng Netflix ở 36 quốc gia trên thế giới.

Trước đó, ngay khi lên sóng 2 tập đầu tiên (ngày 9-10/10), phim đã ghi nhận rating ấn tượng. Theo Nielsen Korea, tập 1-2 của bộ phim lần lượt đạt rating trung bình toàn quốc 11,4% và 14,9%, trở thành một trong những phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất năm nay.

Trong bảng xếp hạng độ phổ biến TV-OTT tuần thứ hai của tháng 10 do Good Data Corporation Fundex công bố vào ngày 12, phim cũng leo lên vị trí đầu bảng ngay trong tuần phát sóng đầu tiên.

"Doctor X" là tác phẩm do đạo diễn Lee Jung Rim cầm trịch, được chuyển thể từ bộ phim ăn khách "Doctor X: Bác sĩ phẫu thuật Daimon Michiko" của đài TV Asahi (Nhật Bản).

Phim lấy bối cảnh một bệnh viện đầy rẫy tham nhũng và mưu mô thủ đoạn. Nội dung phim kể về hành trình của một nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài không biết thỏa hiệp, đối đầu trực diện với quyền lực y khoa bất hợp lý.

Theo Hankyung, nữ diễn viên Kim Ji Won đóng vai trò quan trọng trong việc kéo sức hút của "Doctor X".

Sau thành công của "Queen of tears", Kim Ji Won trở lại màn ảnh nhỏ với một hình tượng hoàn toàn khác. Không còn là tiểu thư tài phiệt kiêu kỳ hay người phụ nữ mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chất chứa nhiều tổn thương, cô hóa thân thành Gye Su Jeong, một bác sĩ phẫu thuật tài năng, thẳng thắn đến mức bất cần.

"Cô không ngần ngại nổi loạn chống lại ban lãnh đạo tham nhũng và hệ thống phi lý của Bệnh viện Đại học Gusuh.

Đồng thời, diễn viên khắc họa trọn vẹn phong thái của một bác sĩ thiên tài với sự lạnh lùng vững vàng, khả năng phán đoán nhanh nhạy, ngay cả trong những tình huống bất ngờ xảy ra giữa ca phẫu thuật", tờ Hankyung bình luận.

"Doctor X" gây tranh cãi

Bên cạnh thành công về tỷ suất người xem, "Doctor X" cũng đang vấp phải ngày càng nhiều tranh cãi về độ chính xác y khoa và về cách xây dựng câu chuyện, bối cảnh, nhân vật.

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng khá nhiều chi tiết trong phim không giống thực tế ngành y: Từ cách phim cân nhắc có nên mổ cấp cứu cho bệnh nhân thoát vị bẹn ở cảnh mở đầu, đến phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư túi mật, cách các bác sĩ xử trí tình huống...

Một số hình ảnh trong phim.

Trong cuộc phỏng vấn với Maeil Business Star Today, bác sĩ chuyên khoa cấp cứu Jung Hyun Jung đánh giá "Doctor X" là "thiếu tính chân thực". Theo bà, không chỉ chuyên môn y khoa, mà cả hình ảnh bệnh viện và cách phim nhìn về y bác sĩ cũng không giống thực tế.

Bà lấy cảnh phẫu thuật bệnh nhân thoát vị bẹn ở đầu phim làm ví dụ. Trong phim, mổ cấp cứu được khắc họa gấp gáp như thể đó là giải pháp duy nhất, nhưng việc điều trị ngoài đời thực lại khác.

Bác sĩ Jung giải thích: "Với thoát vị bẹn, nếu có thể đẩy khối thoát vị về lại bằng thủ thuật tay ngay tại phòng cấp cứu, thì tùy tình trạng bệnh nhân, thông thường sẽ hẹn lịch mổ thông qua khám ngoại trú. Ngược lại, nếu không thể đẩy lại bằng tay, hoặc ở tình trạng thoát vị nghẹt, thiếu máu nuôi và cần xử trí khẩn cấp, thì mới tiến hành mổ cấp cứu.

Cách khắc họa bên trong bệnh viện cũng được đánh giá là xa rời thực tế. Đơn cử như cảnh họp có hàng chục nhân viên y tế tham dự, xung đột xoay quanh phương pháp phẫu thuật hay thái độ độc đoán của giám đốc bệnh viện.

Từ 20 năm trước, khi tôi còn học đại học Y, các giáo sư lớn tuổi đã mổ túi mật bằng nội soi ổ bụng rồi. Phẫu thuật nội soi đã được chuẩn hóa, tôi không biết phim này đang nói chuyện của năm nào nữa", bác sĩ Jung nêu quan điểm

Hơn hết, điều bà lo ngại nhất là cách bộ phim nhìn nhận "thất bại" của bác sĩ. Một trong những câu thoại tiêu biểu của "Doctor X" là "Tôi không thất bại". Bà Jung cho rằng, đây là lời thể hiện sự tự tin của một bác sĩ thiên tài có tay nghề tuyệt đối, nhưng trong môi trường y tế thực tế thì không thể nào đúng được. Bởi dù đội ngũ y tế có cố gắng hết sức cũng không thể cứu được mọi bệnh nhân, không thể khẳng định rằng hễ có kết quả xấu không lường trước thì nhất định là do sai sót của y bác sĩ.

Bác sĩ Jung cho biết: "Bác sĩ lớn lên nhờ vô số thất bại. Họ học hỏi qua đó. Không có bác sĩ nào trưởng thành mà không thất bại, Có nhiều trường hợp bệnh nhân sống hay chết không phải do bác sĩ giỏi hay kém. Tôi nghĩ phần nguy hiểm nhất là ở đây. Dù là phim anh hùng đi nữa, tôi sợ rằng cái nhìn rằng 'sao bác sĩ ngoài đời lại hay thất bại, hay mắc sai lầm thế' sẽ vô tình in sâu vào tâm trí người xem".

Bà cũng phê phán cách bộ phim khắc họa giới y khoa như một nhóm đặc quyền đặc lợi khổng lồ. Bác sĩ Jung nói: "Tôi thậm chí còn thấy bộ phim giống kiểu giải trí thô thiển, chỉ để khán giả hả hê khi xem bác sĩ bị hạ nhục".

Cũng có ý kiến cho rằng "phim thì cứ xem như phim", nhưng bác sĩ Jung không đồng tình. Bà cho rằng: "Người ta nói phim chỉ là phim, nhưng xem nhiều, cách chúng ta nhìn nhận thực tế có thể bị ảnh hưởng lúc nào không hay. Vì vậy tôi thấy rất tiếc".

Trước đó, phía đoàn phim đã đưa ra thông báo: "Bộ phim này là tác phẩm hư cấu. Để phục vụ diễn biến kịch tính, một số cảnh quay đã được cải biên hoặc dàn dựng khác với thực tế hoạt động y tế và các quy định liên quan".

Đối mặt với những bình luận trái chiều, ê kíp phim chưa ra phản hồi gì thêm.