Đêm nhạc chào tân sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Tối 15/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội, đêm Đại nhạc hội Nhật Ký 20 - 2026: Arcadia sẽ diễn ra. Đêm nhạc hội thuộc chuỗi sự kiện Nhật Ký 20 chào tân sinh viên K46 của Học viện, đặc biệt là tân sinh viên Khoa Kinh tế chính trị.

Đây là chương trình thường niên của Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được tổ chức nhằm đồng hành cùng các tân sinh viên trong những ngày đầu bước vào môi trường đại học.

52Hz là nghệ sĩ khách mời tại đêm nhạc sắp tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đêm nhạc có sự xuất hiện của các nghệ sĩ 52Hz, Rio, Fishy. Trong đó, 52Hz, nữ ca sĩ đã được đông đảo khán giả trẻ biết đến qua chương trình Em Xinh “Say Hi”. Cô ghi dấu ấn với chất giọng đặc trưng cùng những ca khúc như Đợi, Take Me Back và Mê Cung Tình Yêu.

Trước đêm nhạc, nhiều sự kiện chào mừng tân sinh viên Học viện cũng đã diễn ra. Chương trình Nhật Ký 20 đã trải qua 11 mùa thành công. Các hoạt động nhằm chào đón các tân sinh viên khóa mới, gửi tới các tân sinh viên năm nhất những thông tin đầy đủ, chính xác về Học viện, về Khoa và định hướng hoạt động trong thời gian học tập tại Học viện.