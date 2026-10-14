Tuổi 42 của Đinh Ngọc Diệp

Mới đây, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc đón sinh nhật tuổi 42 cùng chồng con và người thân. "Gia đình mình, những người thân thương mà mình yêu quý nhất. Sinh nhật năm nào cũng tề tựu bên nhau. Biết ơn vì chúng ta được là người một nhà!", nữ diễn viên chia sẻ.

Đạo diễn Victor Vũ cùng 2 con trai chúc mừng Đinh Ngọc Diệp. Viên mãn ở tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp nhận được lời khen ngợi với nhan sắc trẻ trung, tươi tắn.

"Mình yêu mình của hiện tại, tuổi 42 đầy nhựa sống và năng lượng tràn trề... Mình hiếm khi đóng khung cuộc đời vào một bản kế hoạch hoàn hảo. Mình tin chỉ cần còn lòng ham sống, còn biết ơn mọi điều giản dị thì dù cuộc đời có đổi màu bao nhiêu lần, mình vẫn sẽ tìm được cách sống ổn, thậm chí sống vui", cô chia sẻ.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình. Với bà xã Victor Vũ, điều quan trọng không chỉ là vẻ ngoài trẻ trung mà còn là tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng trải nghiệm những điều mới và biết trân trọng cuộc sống.

Mẹ đẻ Đinh Ngọc Diệp cũng gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái. Cô từng tâm sự đầy cảm xúc về mẹ: “Cùng mẹ vui khắp thế gian. Hở chút là gọi mẹ, hết tiền gọi mẹ, thèm ăn gọi mẹ, cần mua gì gọi mẹ, đi khám bệnh gọi mẹ, đi làm đẹp gọi mẹ. Buồn vui hờn tủi gì cũng gọi mẹ! Được mỗi cái, có tiền là về đưa mẹ!".

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của hai mẹ con Đinh Ngọc Diệp.

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Đinh Ngọc Diệp từng có thành tích học tập đáng chú ý. Năm 2002, cô đỗ thủ khoa đầu vào khối D khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2004, cô giành danh hiệu Hoa khôi Tây Đô, sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, dẫn chương trình và diễn xuất. Người đẹp ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Scandal: Hào quang trở lại, Người bất tử. Đinh Ngọc Diệp kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào tháng 3/2016. Sau 10 năm chung sống, cặp đôi có hai con trai và thường xuyên đồng hành trong công việc.