Một ngày ở chốt biên phòng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ tuần tra trên sông. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Tờ mờ sáng, khi vùng biên còn yên ắng, tại chốt của Đồn Biên phòng Phú Mỹ (An Giang), cán bộ, chiến sĩ đã bắt đầu ngày mới. Chốt cách đơn vị gần 10km, nằm sát đường biên giới, giữa vùng sông nước, đồng ruộng và những khu rừng. Địa hình thấp, kênh, rạch chằng chịt, nhiều đoạn sình lầy. Mùa mưa nước thường ngập sâu, gây khó khăn cho việc tuần tra, kiểm soát.

Trung tá Nguyễn Thanh Tỏa phụ trách chốt cho biết do đóng quân xa đơn vị, cán bộ, chiến sĩ luôn phải chủ động trong mọi tình huống. Chốt duy trì trực 24/24 giờ, luân phiên thay ca, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép và nắm tình hình địa bàn.

Sau khi thức dậy, sắp xếp nội vụ và vệ sinh cá nhân, các chiến sĩ nhanh chóng nhận ca. Công việc đầu tiên là kiểm tra cột mốc, tuyến đường biên và tiếp tục tổ chức tuần tra đến trưa. Nghỉ ngơi ít phút, các anh tiếp tục công việc cho đến chiều tối. Chiến sĩ Danh Thưởng, quê xã Gò Quao cho biết những ngày ở chốt gần như nối tiếp nhau bằng các ca trực. Ngoài tuần tra, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên bám địa bàn, gặp gỡ, trao đổi với người dân để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động chấp hành quy định và kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khó khăn lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ trực chốt là điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Chiến sĩ Danh Thưởng cho biết: “Ở chốt không có điện, nước. Mùa mưa anh em tận dụng nước mưa để uống; mùa khô phải vận chuyển nước từ Đồn Biên phòng Phú Mỹ ra”.

Do cách xa đơn vị, mọi sinh hoạt, ăn uống và công tác hậu cần đều được cán bộ, chiến sĩ chủ động bảo đảm tại chốt. Thiếu thốn là vậy, nhưng công việc hằng ngày vẫn được duy trì bởi phía trước là đường biên cần bảo vệ, địa bàn cần nắm chắc.

Cán bộ, chiến sĩ chốt số 3 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành tuần tra đường biên. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Tại xã Giang Thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành (An Giang) bố trí 4 chốt trên địa bàn quản lý. Tại chốt số 3 nằm trên địa bàn ấp Hòa Khánh, đến giờ cơm trưa, cán bộ, chiến sĩ hiếm khi có mặt đầy đủ. Người tranh thủ dùng bữa, người khác nhận ca, tuần tra, canh gác cột mốc, đường biên. Bữa cơm được chia thành từng lượt.

Trung tá Nguyễn Văn Nguyên phụ trách chốt số 3 cho biết chốt được thành lập từ năm 2021. Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, người tuần tra, người trực, người lo hậu cần luân phiên để vừa bảo đảm nhiệm vụ vừa có thời gian nghỉ ngơi. Đến tối, các chiến sĩ lại chia nhau trực đêm.

Với chiến sĩ Nguyễn Minh Tùng, quê phường Long Xuyên, thời gian đầu nhận nhiệm vụ tại chốt còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng không lâu sau đã thích nghi. Sau mỗi buổi tuần tra, vào giờ nghỉ ngơi buổi tối, Tùng thường gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình. Một cuộc gọi ngắn cũng giúp anh vơi nỗi nhớ nhà.

Dù còn khó khăn, nhưng Tùng cho biết anh cảm thấy tự hào khi được khoác trên vai bộ quân phục và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới. Với người lính tại các chốt biên phòng, ngày mới lại bắt đầu từ việc quen thuộc: Một ca trực, chuyến tuần tra, một lần kiểm tra cột mốc. Những việc lặp lại ấy được nối tiếp qua từng ngày, góp phần giữ bình yên nơi tuyến đầu.