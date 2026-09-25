Diễn tiến mới vụ án mạng 4 người thương vong

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang lấy lời khai của nghi phạm L.M.L (SN 2000, quê Cà Mau; tạm trú xã Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.

Luân chính là kẻ đã gây ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương vào chiều 24/9 ở đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi.

2 nạn nhân tử vong là chị T.N.D (SN 2000, vợ L.) và chị T.K.T (SN 1996, chị ruột của D.).

Còn 2 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là ông T.V.N (SN 1963, cha vợ Luân) và cháu H.H.T (SN 2008, con của chị T.).

Hiện trường vụ án mạng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1 năm trước, vợ chồng L. tới ở trọ tại đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi để làm ăn.

L. làm thợ sửa xe cho một cơ sở ở huyện Hóc Môn (cũ), còn chị D. làm công nhân may. Gia đình nhà vợ của L. cũng thuê các phòng trọ ở gần đó.

Thời gian gần đây, vợ chồng L. phát sinh mâu thuẫn. Chị D. qua ở cùng chị T. tại phòng trọ cách đó vài mét.

Đầu giờ chiều 24/9, L. cầm hung khí qua phòng trọ của chị T. để tìm vợ. Lúc này, ông N., chị T., chị D. và cháu H.H.T đang ở trong phòng, trong đó chị D. và cháu H.H.T nằm ngủ trên gác.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

L. đã dùng hung khí tấn công cả 4 người, khiến chị T. tử vong tại chỗ; ông N., chị D. và cháu H.H.T. bị thương. Dù các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng chị D. cũng tử vong sau đó.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, L. bỏ trốn khỏi hiện trường và di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, công an phối hợp cùng các lực lượng khác đã bắt giữ được nghi phạm.

Liên quan đến tình hình sức khỏe 2 nạn nhân, ngày 25/9, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, sau khi được phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định cả hai bệnh nhân đều bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi.

Bệnh nhân đang được theo dõi tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Đối với cháu H.H.T, bệnh nhân bị vết thương thấu ngực phải nặng, kèm nhiều vết thương ở vùng mặt và đầu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng xử trí các tổn thương, sau đó chuyển bệnh nhân vào phòng mổ để mở ngực cấp cứu, thám sát và kiểm soát nguồn chảy máu.

Sau phẫu thuật, cháu T. đã qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Đối với ông T.T.N, bệnh nhân cũng được cấp cứu và phẫu thuật để xử trí vết thương thấu ngực, tràn máu màng phổi.

Hiện ông N. được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, các vết thương được kiểm soát. Tuy nhiên, ông vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý sau sự việc.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.