Người dân vội dọn bàn ghế, di dời xe sau khi Công an kiểm tra quanh hồ Tây

Theo Công an phường Tây Hồ, trong hơn 1 tháng, từ ngày 12/8 đến 23/9, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã lập hồ sơ xử phạt 295 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông, với tổng số tiền 285,85 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Một trường hợp bán hàng trên vỉa hè hồ Tây bị xử phạt vào tối 24/9.

Trong số này, có 27 trường hợp lấn chiếm vỉa hè bị xử phạt với tổng số tiền 135 triệu đồng; 1 trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè bị phạt 12,5 triệu đồng. Các trường hợp còn lại chủ yếu liên quan đến vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên tối 24/9, lực lượng Công an phường Tây Hồ tổ chức kiểm tra tại nhiều tuyến đường, khu vực quanh hồ Tây, tập trung vào các hành vi lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định và sử dụng không gian công cộng để kinh doanh. Nhiều khu vực là nơi đã xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kê bàn ghế, trông giữ phương tiện đã được phản ánh trước đó qua bài "Vỉa hè quanh Hồ Tây lại bị lấn chiếm, người đi bộ phải xuống lòng đường để di chuyển".

Theo đó, tại nhiều hàng quán, lực lượng chức năng đã thực hiện biện pháp vừa xử phạt các trường hợp vi phạm, vừa tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở và người dân chấp hành quy định, trả lại không gian dành cho người đi bộ.

Tại một quán cà phê nằm sát hồ Tây, bàn ghế được bố trí tràn ra phía vỉa hè. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhân viên quán đã nhanh chóng thu dọn, đưa bàn ghế vào phía bên trong cửa hàng.

Chủ cơ sở sau đó đến ký cam kết không tái phạm hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Trên tuyến đường Quảng Bá hướng về đường Quảng An tình trạng phương tiện của khách để kín trên vỉa hè trước một quán cà phê khiến người đi bộ gần như không còn lối di chuyển.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ quán và các chủ phương tiện di chuyển xe đến vị trí khác, không dừng, đỗ trên vỉa hè.

Một số du khách nước ngoài đến quán cũng được lực lượng chức năng hướng dẫn, nhắc nhở về việc không để xe trên vỉa hè.

Tương tự, dọc phố Quảng An, nhiều đoạn vỉa hè bị xe máy dừng, đỗ kín cả hai bên đường.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh và chủ phương tiện di chuyển xe, trả lại khoảng không cho người đi bộ.

Sau khoảng 5 phút, các phương tiện lần lượt được chủ xe và chủ quán di chuyển đến nơi khác. Vỉa hè tại khu vực này trở nên thông thoáng, người đi bộ có thể sử dụng phần đường dành riêng cho mình.

Riêng trong tối 24/9, lực lượng Công an phường Tây Hồ đã xử phạt 20 trường hợp, với tổng số tiền 11,6 triệu đồng. Trong đó, 6 trường hợp ô tô đỗ tại nơi có biển cấm bị phạt 5,4 triệu đồng; 3 trường hợp để xe mô tô dưới lòng đường bị phạt 1,5 triệu đồng; 8 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ bị phạt 3,6 triệu đồng; 2 trường hợp sử dụng xe đẩy bán hàng bị phạt 600.000 đồng và 1 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500.000 đồng.