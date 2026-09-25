Quảng Trị: Công an xã Quảng Trạch liên tiếp phát hiện 3 điểm tập kết cát trái phép

Lực lượng Công an xã Quảng Trạch tiến hành kiểm tra một điểm tập kết khoáng sản không rõ nguồn gốc ở thôn Tú Loan

Ngày 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình thực kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, Công an xã Quảng Trạch liên tiếp phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tạm giữ 122m³ cát các loại.

Theo đó, ngày 16/9, lực lượng Công an kiểm tra một điểm tập kết khoáng sản tại thôn Tú Loan, xã Quảng Trạch, do ông Bùi Văn Hiệu (SN1983) làm chủ, lực lượng Công an phát hiện 32m³ cát lòng sông. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Tiếp đến, ngày 17/9, tại thôn Hòa Bình, lực lượng Công an kiểm tra hai điểm tập kết do ông Trần Tuấn Anh (SN 1995) và ông Trần Văn Tuấn (SN 1992) làm chủ, phát hiện lần lượt 50m³ cát hạt mịn màu trắng và 40m³ cát hạt mịn màu vàng. Cả hai chủ cơ sở đều không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang tàng trữ.

Công an xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 122m³ cát để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong thời gian tới Công an xã Quảng Trạch tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.