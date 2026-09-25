Vụ con rể tấn công gia đình vợ: Hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, vào chiều 24/9, một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại dãy trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh khiến 4 người thương vong. Trong đó có 2 nạn nhân tử vong; 2 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Hai nạn nhân bị thương là ông T.T.N (SN 1965, bố vợ của đối tượng gây án) và anh H.H.Th (SN 2008, cháu của đối tượng). Kết quả thăm khám, chụp X-quang ghi nhận cả hai nạn nhân bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Riêng anh Th. có vết thương thấu ngực phải nặng, kèm nhiều vết thương vùng mặt và đầu.

Hai nạn nhân bị thương là ông T.T.N và anh H.H.Th hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng xử trí các tổn thương, đồng thời chuyển người bệnh đến phòng mổ để mở ngực cấp cứu và kiểm soát nguồn chảy máu.

Sau phẫu thuật, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Hiện sức khỏe ông N. đã ổn định, các vết thương được kiểm soát, tuy nhiên người bệnh vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý sau sự việc. Anh Th. hiện qua cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát.

Theo người nhà của các nạn nhân, đối tượng gây án tên Lê Minh Luân (SN 2000, quê Cà Mau). Luân và chị T.N.D (SN 2001) cưới nhau, rồi cùng nhau từ Cà Mau lên TP Hồ Chí Minh sinh sống hơn một năm nay. Luân làm nghề sửa xe máy ở Hóc Môn, còn chị D. làm công nhân may ở khu vực Củ Chi cũ.

Hai vợ chồng thuê phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, cách phòng trọ của chị T.K.T. (SN 1996, chị ruột D.) chỉ vài bước chân.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo anh G. - anh trai chị D., anh và ông T.T.N (ba ruột anh G.) cũng thuê trọ gần đó, cách phòng của D. và Luân khoảng 30m nên anh biết khá rõ những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Anh G. chia sẻ, thời gian gần đây vợ chồng Luân thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn tình cảm. Những lần như vậy, anh thường tìm cách khuyên nhủ hai người. Tuy nhiên, cũng theo anh G. thì Luân từng nhiều lần đánh vợ và dọa sẽ giết D.

Sau những lần mâu thuẫn, D. dẫn con gái (5 tuổi) sang phòng trọ của chị gái ở. Luân vẫn ở phòng trọ một mình.

Chiều 24/9, Luân cầm dao xông vào phòng, tấn công D. và chị T. khiến hai người tử vong. Ông N. và cháu Th. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Ngay sau vụ việc, lực lượng Công an đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, truy bắt Luân và lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ án.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Củ Chi và Ủy ban MTTQ xã đã đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi 2 nạn nhân đang cấp cứu. Bước đầu, địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và đề nghị các y bác sĩ tập trung cứu chữa cho những người bị thương.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình trong việc lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục điều tra theo quy định.