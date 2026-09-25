Đang nằm xem điện thoại, diễn biến tiếp đó khiến cô gái hoảng loạn

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Hùng Ốc)

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái đối diện với khoảnh khắc cục sạc dự phòng xì khói và bất ngờ phát nổ. Theo camera an ninh ghi lại, cô gái nằm trên giường sử dụng điện thoại, bên cạnh có cục sạc dự phòng. Ngay sau khi tiếng động cùng khói bốc ra, cô gái vội vàng kiểm tra. Tiếp đó, cô gái nhanh chóng dọn gọn gàng chăn, gối, ném cục sạc ra ngoài cửa.

Theo hình ảnh ghi lại, chỉ ít giây sau đó, cục sạc đã bốc cháy. Cô gái cũng nhanh chóng gọi người nhà đến để xử lý tình hình.

Ngay sau khi phát hiện sự việc bất thường, cô gái liền bật dậy kiểm tra.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tình huống trên là lời cảnh báo đối với thói quen sử dụng sạc dự phòng, đặc biệt khi thiết bị có dấu hiệu bất thường như nóng lên nhanh, phồng, có mùi khét hoặc phát ra tiếng động lạ.

Sạc dự phòng thường sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer. Nếu pin bị hư hỏng, chập mạch, quá nhiệt hoặc gặp vấn đề trong quá trình sạc, thiết bị có thể bị phồng, xì khói, thậm chí cháy. Vì vậy, khi phát hiện sạc dự phòng có dấu hiệu bất thường, người dùng nên ngừng sử dụng và đưa thiết bị ra khỏi các vật liệu dễ cháy nếu có thể thực hiện một cách an toàn.

Đặc biệt, không nên để sạc dự phòng đang sạc hoặc thiết bị có pin bị lỗi trên giường, sofa hay những nơi có nhiều chăn, gối, quần áo. Đây đều là những vật liệu dễ bắt lửa, có thể khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn nếu pin bất ngờ quá nhiệt hoặc cháy.

Qua sự việc, người dùng cũng nên kiểm tra tình trạng sạc dự phòng đang sử dụng, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không tiếp tục sử dụng những thiết bị đã bị rơi, va đập mạnh, biến dạng hoặc có dấu hiệu hư hỏng.