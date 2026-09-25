Bắt được trăn gấm quý hiếm người dân trình báo Công an xã

Sáng nay 25/9, UBND, Công an xã Vĩnh Hải vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa tiến hành thả một cá thể trăn gấm về lại môi trường tự nhiên.

Đại diện Công an, UBND xã Vĩnh Hải và Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc đưa cá thể trăn gấm vào Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình.

Trước đó, trên địa bàn xã Vĩnh Hải có mưa lớn trên diện rộng, trong lúc ông Nguyễn Văn Quyên (SN 2000, trú tại thôn Khánh Nhơn 2, xã Vĩnh Hải) kiểm tra hệ thống thoát nước mưa tại nhà riêng, tình cờ phát hiện một cá thể trăn có trọng lượng 1,3kg đang bò vào nhà. Sau khi bắt giữ, ông Quyên chủ động trình báo và chuyển giao cho Công an xã Vĩnh Hải vào trưa 24/9.

Cán bộ Công an xã Vĩnh Hải trực tiếp mở lồng sắt để cá thể trăn gấm trở về môi trường tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc, cá thể trăn gấm này có tên khoa học Malayopython reticulatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam. Đây là một trong 3 loại trăn đã được ghi nhận tại Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nghiêm cấm những hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép.

Sáng 25/9, UBND, Công an xã Vĩnh Hải phối hợp Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc đưa cá thể trăn gấm nêu trên vào Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình để thả về lại môi trường tự nhiên theo quy định pháp luật; góp phần bảo vệ đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận.