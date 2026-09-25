Người dân Tây Nguyên cần cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của Ksor Non

Ksor Non là ai?

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Ksor Non (tên thường gọi Ama Chu, SN 1980, có hộ khẩu trước khi vượt biên ở tại buôn Đoàn Kết, xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai). Nhắc đến Ksor Non, người dân tại buôn Đoàn Kết, xã Ia Rsai nói riêng, đồng bào Tây Nguyên nói chung đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Khi còn sinh sống tại Việt Nam, Ksor Non “nổi tiếng” với những hành vi tiêu cực, ăn chơi lêu lổng, nợ nần chồng chất… và thường xuyên tụ tập gây rối mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Ksor Non, một đối tượng phản động lưu vong đang sống chui, sống lủi tại Thái Lan.

Ksor Non còn được biết đến là đối tượng “lâm tặc” khét tiếng ở địa bàn xã Ia Rsai. Hắn không chỉ một mình có hành vi phá rừng mà còn lôi kéo người thân của hắn thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình như vào ngày 17/4/2023, Cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện, điều tra làm rõ đối tượng Kpă Ôi (bố đẻ của Ksor Non) có hành vi huỷ hoại 5.600m2 rừng tự nhiên và Ksor Krih (em ruột của Ksor Non) huỷ hoại 2.300m2 rừng tự nhiên, loại rừng sản xuất tại Tiểu khu 1314 thuộc địa giới hành chính xã Ia Rsai.

Sau khi phát hiện vụ huỷ hoại rừng với quy mô lớn này, lực lượng của Ban Lâm nghiệp xã Ia Rsai đã tiến hành đưa 2 xe máy cày là phương tiện vi phạm về trụ sở UBND xã để xử lý. Hai đối tượng gồm Ksor Quân (em trai của Ksor Non) và Ksor Krih đã dùng hung khí tấn công khiến anh Nguyễn Đình Thành (thành viên Ban Lâm nghiệp xã Ia Rsai) bị thương tích. Ksor Non thì kích động, hô hào người nhà dùng hung khí, vũ lực cản trở không cho lực lượng chức năng đưa phương tiện về trụ sở, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Lợi dụng công nghệ AI, Ksor Non đã tạo ra những hình ảnh nhằm mục đích chống đối chính quyền Việt Nam.

Sau khi bỏ trốn sang Thái Lan, Ksor Non đã tự biến mình thành công cụ chống phá của các thế lực thù địch. Hắn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để “kêu gào”, đăng tải các video clip, bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt về chính quyền địa phương và lực lượng Công an. Đặc biệt, hắn sử dụng công nghệ Chat GPT để tạo ra các video clip, hình ảnh giả mạo, xuyên tạc sự thật để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đầu năm 2024, Ksor Non cùng với đối tượng Siu Thoan (quê ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - hiện đang sống tại Thái Lan) đã tung tin đồn “ma lai ăn thịt người” bằng những hình ảnh ghép thô thiển, gây hoang mang dư luận và làm xáo trộn cuộc sống bình yên của đồng bào các buôn làng tại Gia Lai…

Cảnh giác trước những luận điệu xảo trá

Theo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải các hình ảnh được tạo dựng bởi AI với mục đích xuyên tạc, chống phá. Trong đó, có một số đối tượng quê quán tại Gia Lai, hiện sống lưu vong ở nước ngoài như Thái Lan, Hoa Kỳ… Thủ đoạn của chúng là lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các hình ảnh, video clip AI chửi bới chính quyền nhằm chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc, gây hiểu lầm, kích động dư luận, trong đó có việc chúng “đào bới” vụ việc của gia đình Ksor Non.

Những hình ảnh chống phá được các đối tượng như Ksor Non, Rcam Brian... dùng công nghệ AI tạo nên để chống phá, gây hiểu nhầm cho người xem.

Điển hình như mới đây, tài khoản Facebook “Rcam Brian” đã dùng công nghệ AI đăng tải video clip để tuyên truyền, xuyên tạc về việc lực lượng chức năng “đi cướp đất” của gia đình Ksor Non. Một số cách diễn đạt trong video clip này dễ khiến người xem hiểu sai rằng lực lượng chức năng tùy tiện “thu hồi đất của người dân”. Thực tế đoạn video clip này đã được đối tượng Ksor Non đăng tải nhiều lần trên tài khoản cá nhân trước đó để vu khống chính quyền và lực lượng Công an đàn áp dân tộc, tôn giáo, cướp đất, cướp tài sản của người dân trên địa bàn.

Theo Trung tá Mai Văn Năng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng thường bám víu các sự kiện được dư luận quan tâm xảy ra ở địa phương để tạo hình ảnh, video AI xuyên tạc. Ví dụ như vụ việc học sinh trường THPT Lê Thánh Tông ở phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai bị các bạn trêu chọc hay vụ học sinh tại tỉnh Đắk Lắk tử vong do tai nạn giao thông…

Những luận điệu xảo trá trên mạng của đối tượng Ksor Non.

“Các đối tượng đã cắt ghép bối cảnh, tạo ra phát ngôn không có thật hoặc thổi phồng, suy diễn thông tin, các video này nhằm gieo rắc nghi ngờ, tạo tâm lý hoang mang và làm suy giảm niềm tin của người dân nếu không được nhận diện kịp thời. Các video có hình ảnh sắc nét, giọng nói, biểu cảm khuôn mặt được mô phỏng, tái tạo gần như thật khiến người xem không dễ để phân biệt bằng cảm quan thông thường. Một số còn gắn mác phân tích, bình luận về thời sự, chính trị rồi dẫn dắt người xem đến với thông tin xuyên tạc, chống phá”, Trung tá Mai Văn Năng nhấn mạnh.

Trung tá Mai Văn Năng khuyến cáo, mỗi người dân chúng ta khi sử dụng mạng xã hội cần phải cảnh giác, tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và không chia sẻ những nội dung chưa được xác thực trước các tài khoản đăng tải có nội dung chống phá như tài khoản của “Rcam Brian”, “Ksor Non”… Phản ánh, giám sát là quyền chính đáng, nhưng phải đi cùng trách nhiệm về thông tin. Đúng sai phải được xác định bằng pháp luật, hồ sơ và chứng cứ, không thể xác định bằng lượt xem, lượt chia sẻ hay những lời bình luận trên mạng xã hội.

Những hình ảnh mang tính chất lôi kéo, xúi giục, kích động người dân của Ksor Non.

“Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn trực tiếp đe dọa đến an ninh chính trị, trật tự xã hội và lợi ích chính đáng của mỗi người dân chúng ta. Đừng để những lời bịa đặt, xảo trá của các đối tượng xấu từ xa xôi làm lung lay tình yêu quê hương, đất nước. Mọi thông tin sai sự thật cần được báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật. Chỉ có đoàn kết, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, chúng ta mới xây dựng được một Tây Nguyên giàu mạnh, văn minh, bình yên”, Trung tá Mai Văn Năng nhấn mạnh.

Trung tá Mai Văn Năng cũng khẳng định, lực lượng Công an sẽ xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước cũng như các trường hợp cổ xúy, kích động, chia sẻ để tiếp tay cho các thông tin sai lệch.