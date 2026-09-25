Bịa 'quan hệ' để lừa hơn 5,3 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trương Minh Hiếu (SN 2005, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trương Minh Hiếu tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5/2025, anh T.Q.C. (SN 1988, trú tại phường Móng Cái 3) nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa. Hiếu nói có thể “lo” thủ tục đưa cau khô sang Trung Quốc qua cửa khẩu ở Cao Bằng và yêu cầu vợ chồng anh C. chuyển tiền để thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định Hiếu không có chuyên môn, không có quan hệ với cán bộ Hải quan, Biên phòng và cũng không có khả năng làm thủ tục như đã hứa. Tuy vậy, từ ngày 28/5 đến 30/8/2025, vợ chồng anh C. đã nhiều lần chuyển cho Hiếu tổng cộng 5.380.560.000 đồng.

Để vợ chồng anh C. tiếp tục tin tưởng, Hiếu đưa ra những thông tin không đúng sự thật về tiến độ công việc, dựng lên các “mối quan hệ” với cán bộ chức năng và làm giả một biên lai chuyển tiền 130 triệu đồng. Số tiền nhận được, Hiếu sử dụng để mua sắm, kinh doanh và chi tiêu cá nhân.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Hiếu đã hoàn trả một phần tiền; số tiền còn lại chưa hoàn trả là 3.215.560.002 đồng. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục làm rõ.

Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, doanh nghiệp kiểm chứng thông tin khi có người tự nhận có thể dùng “quan hệ” để giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu. Các thủ tục cần được tìm hiểu, thực hiện qua cơ quan có thẩm quyền; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ chứng từ giao dịch, tin nhắn và trình báo cơ quan Công an.