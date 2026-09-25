Bắc Ninh: Không để địa bàn phát sinh điểm nóng

Giữa tháng 9, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanam Vina (phường Phương Liễu), công nhân lần lượt thực hiện test nhanh ma túy ngay tại công trường sau khi được cán bộ Đồn Công an khu công nghiệp Quế Võ tuyên truyền các quy định về phòng, chống ma túy. Người lao động phối hợp tích cực, kiểm tra nghiêm túc. Kết quả không phát hiện trường hợp dương tính với ma túy. Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanam Vina cho biết, việc kiểm tra ngay tại nơi làm việc giúp doanh nghiệp kịp thời nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Cán bộ Công an xã Tân Chi phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở rà soát đối tượng trong diện quản lý.

Tại phường Quế Võ, Công an phường đã tuyên truyền, vận động 8.978 hộ dân (đạt 100%) cùng các trường hợp có tiền án, tiền sự ký cam kết chấp hành pháp luật; trực tiếp làm việc với 57 gia đình có thanh, thiếu niên hư. Qua test ma túy, 8 trường hợp bị xử phạt hành chính, quản lý theo quy định; 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ, khởi tố. Thượng tá Nguyễn Văn Đáp, Trưởng Công an phường cho biết: "Cùng với các giải pháp trên, Công an phường bố trí các tổ tuần tra vũ trang gồm công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở duy trì tuần tra từ 21 giờ 30 phút đến 3 giờ hôm sau, chủ động phòng ngừa vi phạm từ địa bàn dân cư".

Với địa bàn có hơn 13 nghìn người nước ngoài sinh sống và làm việc, khoảng 13,2 nghìn cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú nên yêu cầu quản lý cư trú tại phường Võ Cường càng lớn. Công an phường đã tăng cường kiểm tra, quản lý người nước ngoài, đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý cư trú. Việc khai báo tạm trú, thông báo lưu trú gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID và dịch vụ công trực tuyến giúp cập nhật, đối chiếu thông tin nhanh hơn, hỗ trợ phát hiện những biến động bất thường trên địa bàn đông dân cư, lưu trú. Qua đó, Công an phường phát hiện 4 ổ nhóm người nước ngoài tổ chức lừa đảo trên không gian mạng.

Từ những vấn đề được nhận diện tại cơ sở, Kế hoạch số 1419 được công an các địa phương, phòng nghiệp vụ Công an thành phố triển khai theo hướng rà soát theo nhóm đối tượng ở từng địa bàn để xác định nguyên nhân và gắn kết quả với biện pháp xử lý. Từ ngày 26/5 đến 30/8, lực lượng công an toàn thành phố đã rà soát 7.416 người có tiền án, tiền sự, vi phạm hành chính hoặc biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm; 2.519 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và 2.382 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện.

Từ ngày 26/5 đến hết tháng 8, lực lượng công an toàn thành phố đã rà soát 11.525 cơ sở, điểm, khu vực và diện đối tượng. Công an các đơn vị, địa phương đã xét nghiệm ma túy đối với gần 6,5 nghìn lao động thời vụ, phát hiện 197 trường hợp dương tính. Qua đó khởi tố 124 đối tượng, xử phạt hành chính 77 trường hợp và đưa 35 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc.

Trước những biến tướng của tội phạm ma túy len lỏi vào các công trường, công ty thì việc xét nghiệm ma túy được lực lượng công an tập trung tại các xưởng sản xuất, lán trại có lao động thời vụ. Qua gần 6,5 nghìn lượt xét nghiệm, các tổ công tác phát hiện gần 200 trường hợp dương tính với ma túy. Từ kết quả rà soát, phân loại, 124 đối tượng bị khởi tố, 77 trường hợp bị xử phạt hành chính, 35 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Kết quả này giúp lực lượng chức năng xác định cụ thể các trường hợp cần tiếp tục xác minh, quản lý, xử lý.

Cùng với xử lý vi phạm, kế hoạch tập trung nhận diện những nguy cơ mới trong môi trường công nghiệp như: Ma túy núp bóng thực phẩm, nước uống đóng chai, thuốc lá điện tử hay “tín dụng đen” biến tướng qua ứng dụng cũng được triển khai. Lực lượng công an đã tổ chức 460 hội nghị với khoảng hơn 98 nghìn lượt người tham gia. Kết hợp tuyên truyền trực tiếp với truyền thông số giúp cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội đến rộng hơn các nhóm lao động thường xuyên biến động. Triển khai Kế hoạch số 1419, Công an phường Từ Sơn chú trọng phòng ngừa từ gia đình, khu dân cư, đồng thời xây dựng nhiều mô hình sát thực tế tạo thêm kênh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng ngừa cho người dân, phát huy vai trò cộng đồng trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Kế hoạch trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị nâng chất lượng rà soát, quản lý đối tượng, không để xảy ra bỏ sót; tăng cường phối hợp giữa Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với công an xã, phường, đồn công an. Trọng tâm là xác minh, cập nhật biến động cư trú; quản lý thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm, người sử dụng ma túy, người nghiện, cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh tội phạm. Với người sau cai, quản lý cần gắn với giáo dục, hỗ trợ hòa nhập và tạo việc làm, góp phần ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.