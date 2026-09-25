Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2026

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường xử lý ban đầu tại cơ sở phế liệu gây phát nổ.

Tham dự buổi diễn tập có đồng chí Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hat nhân - Bộ KH&CN; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các địa phương, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật về an toàn bức xạ và hạt nhân, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn.

Tình huống giả định được lựa chọn là ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ tại một cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

Theo kịch bản, một công ty sử dụng thiết bị đo mức chứa nguồn phóng xạ Cs-137 phục vụ kiểm soát mức nguyên liệu trong dây chuyền sản xuất. Sau khi nâng cấp công nghệ, thiết bị cũ được tháo khỏi dây chuyền và lưu giữ tạm thời tại kho kỹ thuật để chờ bàn giao cho đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu giữ nguồn phóng xạ.

Trong quá trình chuẩn bị bàn giao, cán bộ tiếp nhận phát hiện cửa kho có dấu hiệu cạy phá. Từ tình huống này, các lực lượng triển khai các bước ứng phó từ cấp cơ sở đến cấp thành phố theo phương án đã xây dựng.

Cuộc diễn tập đã huy động gần 100 người tham gia. Nội dung diễn tập tập trung kiểm tra khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng; thông tin liên lạc; huy động lực lượng, phương tiện; tìm kiếm, xác định vị trí, thu hồi nguồn phóng xạ và kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ. Đồng thời kiểm tra việc vận hành cơ chế chỉ huy và phối hợp xử lý sự cố.

Qua diễn tập, các lực lượng tham gia cơ bản nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ; thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm được phân công; duy trì sự phối hợp và từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống theo phương án ứng phó sự cố. Các hoạt động xử lý bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, thiết bị và môi trường. Cuộc diễn tập còn là dịp kiểm tra tính phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố, nhận diện những vấn đề còn bất cập trong phối hợp giữa các lực lượng để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện phương án ứng phó trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý phóng xạ, kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ.

Hiện nay, số lượng các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố đang dần tăng lên, từ 68 cơ sở đang hoạt động với 157 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trong năm 2025, đến năm 2026 đã tăng lên 75 cơ sở với 229 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế. Ngoài ra còn có 29 nguồn phóng xạ kín đang hoạt động, 9 nguồn phóng xạ kín đang lưu giữ và 3 nguồn phóng xạ hở đang hoạt động. Do đó, cuộc diễn tập là hoạt động thiết thực nhằm kiểm tra khả năng chủ động các phương án, lực lượng và phương tiện, nâng cao năng lực phối hợp để sẵn sàng ứng phó với sự cố bức xạ và hạt nhân, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, an ninh, trật tự và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân:

Các lực lượng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, phân công xử lý sự cố bức xạ.

Dò tìm vị trí, xác định nguồn phóng xạ để lực lượng chức năng xử lý.

Đơn vị kỹ thuật có mặt tại hiện trường xử lý an toàn bức xạ.

Đưa người dân bị nhiễm phóng xạ đến khu vực sơ cấp cứu.

Lực lượng công an, bộ đội tiếp cận hiện trường thu hồi nguồn phóng xạ và kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ.

Đưa nguồn phóng xạ được thu hồi ra khỏi khu dân cư, khu vực công cộng để xử lý đảm bảo an toàn.

Tiến hành đo, kiểm tra nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ sau khi lực lượng chức năng hoàn thành xử lý sự cố.

Các lực lượng báo cáo về sở chỉ huy sau khi hoàn thành nhiệm vụ.