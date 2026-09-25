CSGT Lâm Đồng kịp thời đưa cháu bé biểu hiện bất thường, co giật đi cấp cứu

Trưa 25/9, trong quá trình tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé có biểu hiện co giật đến cơ sở y tế cấp cứu an toàn.

CSGT Lâm Đồng kịp thời đưa cháu bé co giật đến cơ sở y tế cấp cứu. (Ảnh: N.H).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, Tổ CSGT Tuy Đức thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường liên bon Phi Lơ Te 1, xã Quảng Tân.

Lúc này, hai người dân đang chở theo một cháu bé dừng lại bên đường, khẩn thiết đề nghị tổ công tác hỗ trợ đưa một cháu có biểu hiện co giật, sức khỏe bất thường đến cơ sở y tế.

Nhận thấy tình trạng của cháu bé cần được cấp cứu khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng dùng phương tiện chuyên dụng đưa cháu cùng người thân đến Trung tâm Y tế để đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu kịp thời. Quá trình di chuyển diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ CSGT Tuy Đức, cháu bé được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Hành động khẩn trương, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", sẵn sàng giúp đỡ người dân trong những tình huống cấp bách.