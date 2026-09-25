Khoảnh khắc sét đánh trúng người đi xe máy giữa mưa lớn

Video: Khoảnh khắc sét đánh trúng người phụ nữ đi xe máy qua vòng xuyến Hải quan, đô thị Vinh, được người dân cung cấp.

Sau sự việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Tân, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, người phụ nữ sinh năm 1979, được chuyển vào khoa cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo.

Người bệnh có vết thương vùng đầu, đã được băng cầm máu. Ngoài ra, còn bị bỏng ở vùng cẳng tay, bàn tay phải, lưng, mông và đùi bên phải.

Các bác sĩ đang tiến hành thăm khám, chụp chiếu để kiểm tra và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.