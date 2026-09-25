Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính tại phường Tam Chúc

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tư pháp và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo phường Tam Chúc.

Tại buổi làm việc, Đoàn tập trung khảo sát tình hình triển khai, tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính từ ngày 1/7/2025 đến 31/8/2026: Làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là các quy định chưa phù hợp, còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa thống nhất trong quá trình áp dụng; làm rõ những khó khăn trong xác định thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là thẩm quyền của UBND cấp xã trong thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khi chuyển từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp.

Lãnh đạo UBND phường Tam Chúc báo cáo kết quả triển khai thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND phường Tam Chúc, thời gian qua địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đã rà soát, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn và người có thẩm quyền; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong phát hiện, lập hồ sơ, xử lý và tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc xử lý không đúng thẩm quyền.

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được chủ động triển khai, bám sát nhiệm vụ của địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được tăng cường, chú trọng tuyên truyền các hành vi vi phạm thường phát sinh trên địa bàn, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khi bị xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm chấp hành quyết định xử phạt.

Việc xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Từ ngày 1/7/2025-31/8/2026, trên địa bàn phường phát sinh 24 vụ vi phạm hành chính, đã ban hành 24 quyết định xử phạt, với tổng số tiền 46,75 triệu đồng. Địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc việc chấp hành quyết định xử phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn còn gặp khó khăn do cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, việc hoàn thiện hồ sơ ở một số vụ việc chưa kịp thời, cơ sở vật chất và điều kiện quản lý dữ liệu còn hạn chế...

Để việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính hiệu quả, phường Tam Chúc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn cụ thể việc phân công, phối hợp và xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ...

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát và đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: Xác định thẩm quyền đối với vụ việc liên quan nhiều hành vi, mức độ tuân thủ quy định pháp luật, kho vật chứng...

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận UBND phường Tam Chúc đã quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chủ động tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, xử lý các vụ việc phát sinh và theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt.

Đoàn khảo sát đề nghị UBND phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo, nhất là số liệu, hồ sơ và kết quả xử lý từng vụ việc; làm rõ việc thực hiện thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt. Đồng thời, cần đánh giá cụ thể hơn những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong việc xác định thẩm quyền, phối hợp giữa các bộ phận sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bổ sung những kiến nghị, đề xuất đối với các quy định còn bất cập, chưa phù hợp thực tiễn.

Qua khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của địa phương. Đây là cơ sở để tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.