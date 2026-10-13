Chủ tịch VYEA Đặng Hồng Anh: Doanh nhân trẻ cần “chủ động, đổi mới và trách nhiệm”

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, phóng viên Tạp chíDoanh nhân trẻ đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niênViệt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA), về vai trò của cộng đồng doanh nhân trẻ trong thúc đẩytăng trưởng và những kỳ vọng trong giai đoạn mới.

Doanhnhân trẻ phải nhìn rộng hơn khỏi doanh nghiệp của mình

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA)

Phóng viên: Thưaông, Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ là dịp tôn vinh đội ngũ doanhnhân, mà còn là thời điểm nhìn lại đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối vớiđất nước. Với cộng đồng doanh nhân trẻ, ông nhìn nhận vai trò này như thế nàotrong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao và nâng tầm khu vựckinh tế tư nhân?

Ông Đặng Hồng Anh: Tôicho rằng trước hết cần nhìn nhận doanh nhân, doanh nghiệp trong một bức tranh lớnhơn câu chuyện của từng doanh nghiệp. Một doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, tạo việclàm, đóng thuế, xuất khẩu, đổi mới công nghệ hay phát triển một sản phẩm mới đềuđang tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Khi hàng trăm nghìn, hàng triệu doanh nghiệpcùng vận hành, mở rộng và nâng cao năng suất, những giá trị đó cộng lại sẽ trởthành một phần quan trọng của sức tăng trưởng quốc gia.

Trong những năm gần đây, vai trò của khu vực kinh tế tưnhân ngày càng được nhìn nhận rõ hơn. Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm2030 khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân khoảng 10–12%/năm, đóng gópkhoảng 55–58% GDP, 35–40% tổng thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làmcho khoảng 84–85% tổng số lao động. Đây không chỉ là những con số về quy mô, màcòn là yêu cầu về chất lượng của đội ngũ doanh nhân và năng lực của doanh nghiệpViệt Nam.

Đối với doanh nhân trẻ, tôi nghĩ trách nhiệm càng lớnhơn. Chúng ta đang có một thế hệ doanh nhân trưởng thành trong môi trường hộinhập, công nghệ số và cạnh tranh toàn cầu. Vì vậy, doanh nhân trẻ không thể chỉnghĩ làm sao để doanh nghiệp của mình tồn tại, mà phải nghĩ rộng hơn: làm sao đểdoanh nghiệp lớn lên, tham gia chuỗi cung ứng, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, ứngdụng công nghệ, nâng năng suất và từng bước đi ra thị trường quốc tế.

Từ góc độ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chúng tôi muốnthúc đẩy sự thay đổi đó. Doanh nhân trẻ cần chuyển từ tâm thế chỉ phản ánh khókhăn sang chủ động đề xuất giải pháp, tham gia đối thoại chính sách, kết nối vớinhau và cùng chính quyền giải quyết các bài toán phát triển. Diễn đàn Kinh tếtư nhân Việt Nam 2026 là một ví dụ rõ nét. Qua các phiên đối thoại địa phươngvà các phiên kết nối vùng, chúng tôi đang cố gắng đưa tiếng nói từ thực tiễn sảnxuất, kinh doanh vào quá trình hoàn thiện môi trường kinh doanh.

Phóng viên:Một trong những vấn đề ông nhiều lần nhấn mạnh làliên kết. Theoông, trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào nănglực riêng mà phải liên kết để tạo sức mạnh lớn hơn?

Chủ tịch VYEA Đặng Hồng Anh (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được (ngoài cùng bên phải) tại Phiên VPSF 2026 - Vòng Bàn tròn kết nối nội lực cấp miền tại TP. HCM.

Ông Đặng Hồng Anh: Nếunhìn vào cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta thấy phần lớn vẫn là doanhnghiệp nhỏ và vừa, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ còn rất lớn. Vì vậy, mộtdoanh nghiệp đơn lẻ rất khó tự mình đáp ứng toàn bộ yêu cầu về vốn, công nghệ,quản trị, nhân lực, thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Ngay cả những doanh nghiệpcó sản phẩm tốt cũng có thể gặp khó nếu không tìm được đối tác, không có hệ thốngphân phối hoặc chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng.

Theo tôi, liên kết phải được hiểu theo nghĩa rất thực chất.Không phải cứ gặp nhau, ký một biên bản ghi nhớ hay tổ chức một chương trìnhgiao lưu là đã có liên kết. Liên kết phải tạo ra giao dịch, đơn hàng, chuyểngiao công nghệ, chia sẻ nguồn lực, đầu tư chung hoặc mở ra thị trường mới.

Doanh nghiệp lớn có thể đóng vai trò dẫn dắt chuỗi, đưara tiêu chuẩn và mở cơ hội cho các nhà cung ứng Việt Nam. Doanh nghiệp nhỏ và vừa,nếu muốn bước vào chuỗi, phải nâng chuẩn sản phẩm, quản trị, công nghệ và khảnăng đáp ứng. Các địa phương cũng cần liên kết với nhau để tránh tình trạng mỗinơi phát triển riêng lẻ, trong khi sản phẩm, nguồn nguyên liệu, logistics và thịtrường lại nằm trong một không gian kinh tế rộng hơn.

Đó cũng là hướng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tậptrung. Chúng tôi muốn chuyển hoạt động kết nối từ 'gặp gỡ' sang 'kết nối thựcchất': kết nối thị trường, chuỗi cung ứng, công nghệ, kinh nghiệm và cơ hội đầutư. Trong nhiệm kỳ, Hội đặt mục tiêu triển khai khoảng 2.000 hoạt động xúc tiếnthương mại nội khối, đồng thời xây dựng hệ sinh thái giao thương hướng tới giúpdoanh nghiệp hội viên tiết kiệm khoảng 8–20% định phí hằng năm, giảm chi phímarketing, bán hàng và tăng khả năng ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ củanhau.

Tham gianhiều lĩnh vực, nhưng phải tạo giá trị thật

Phóng viên:ViệtNam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao. Vậy cộng đồng doanh nhân trẻ có thểđóng góp cụ thể như thế nào vào tăng trưởng GDP, thưa ông?

Ông Đặng Hồng Anh: Tôi cho rằng không nên nhìn đóng góp của doanh nhân trẻ vào GDP chỉ qua một con số riêng của cộng đồng này. Cần nhìn vào những hoạt động kinh tế mà doanh nghiệp tạo ra: đầu tư, sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, đổi mới công nghệ, tạo việc làm và hình thành các chuỗi giá trị mới.

Muốn tăng trưởng cao và bền vững, yếu tố quyết định là năng suất và chất lượng tăng trưởng. Một doanh nghiệp mở thêm nhà máy, tuyển thêm lao động và tăng doanh thu là tốt; nhưng nếu đồng thời ứng dụng công nghệ để tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi lao động, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, nâng chất lượng sản phẩm và tham gia được vào thị trường lớn hơn thì đóng góp cho nền kinh tế còn lớn hơn.

Đây là lý do doanh nhân trẻ cần quan tâm mạnh hơn đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công nghệ không chỉ dành cho doanh nghiệp công nghệ. Một doanh nghiệp nông nghiệp có thể dùng dữ liệu để quản lý vùng nguyên liệu; doanh nghiệp sản xuất có thể dùng tự động hóa và AI để tối ưu quy trình; doanh nghiệp thương mại có thể dùng dữ liệu để hiểu khách hàng; doanh nghiệp du lịch có thể số hóa trải nghiệm và mở rộng thị trường.

Tôi cũng cho rằng, một động lực quan trọng khác là khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Nếu một sản phẩm Việt Nam chỉ dừng ở công đoạn có giá trị gia tăng thấp thì đóng góp vào tăng trưởng sẽ khác với một sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, xây dựng thương hiệu và phân phối bởi doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng không chỉ là có nhiều doanh nghiệp hơn mà là có nhiều doanh nghiệp mạnh hơn, năng suất cao hơn và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Nghị quyết 68 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động và ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ cũng đặt mục tiêu năm 2026 tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt khoảng 55%. Những mục tiêu đó cho thấy khu vực tư nhân đang được đặt ở vị trí trung tâm hơn trong câu chuyện tăng trưởng.

Ông Đặng Hồng Anh (cầm mic) chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026.

Phóng viên: Cộngđồng doanh nhân trẻ hiện tham gia ngày càng rộng vào nhiều lĩnh vực của nềnkinh tế, từ sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghệ, nông nghiệp đến hạ tầngvà các ngành kinh tế mới. Theo ông, đâu là hướng đi để sự đa dạng đó thực sự trởthành nguồn lực cho tăng trưởng?

Ông Đặng Hồng Anh: Sự đadạng là một lợi thế nếu chúng ta biết kết nối. Kinh tế hiện nay không còn pháttriển theo những 'ngăn kéo' riêng biệt. Một dự án công nghiệp cần logistics,tài chính, công nghệ, nhân lực và dịch vụ; một sản phẩm nông nghiệp muốn đi xacần vùng nguyên liệu, chế biến, tiêu chuẩn, thương hiệu và thị trường; du lịchcần hạ tầng, dịch vụ, thương mại và công nghệ.

Vì vậy, tôi nhìn vai trò của cộng đồng doanh nhân trẻkhông chỉ ở việc mỗi người kinh doanh trong một lĩnh vực, mà ở khả năng kết nốinhững lĩnh vực đó. Đây là giá trị rất lớn của một tổ chức Hội. Nếu Hội biết hộiviên đang có năng lực gì, cần gì, có thể cung cấp gì cho nhau, thì mạng lướidoanh nhân sẽ trở thành một hệ sinh thái kinh tế.

Trong thời gian qua, chúng tôi cũng thúc đẩy hoạt động củaCLB Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam theo hướng đó. Mụctiêu là tạo ra những kết nối có khả năng dẫn tới giao dịch, hợp tác đầu tư, mởrộng thị trường. Cùng với đó, Hội muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp lớnvà doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, giữa doanh nghiệp ở cácđịa phương và giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế.

Tôi cho rằng một nền kinh tế mạnh không phải là nền kinhtế có một vài doanh nghiệp rất lớn, mà là nền kinh tế có hệ sinh thái doanhnghiệp đủ khỏe. Có doanh nghiệp đầu đàn, có doanh nghiệp cung ứng, có doanhnghiệp công nghệ, logistics, tài chính, dịch vụ; các doanh nghiệp có thể hỗ trợvà bổ sung cho nhau. Khi đó, mỗi đồng vốn đầu tư có thể tạo ra nhiều tầng giátrị hơn trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, doanh nhân trẻ cũng phải ý thức rõ trách nhiệmxã hội. Tạo việc làm, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, đóng góp ngânsách, tham gia hoạt động cộng đồng và xây dựng văn hóa kinh doanh cũng là nhữngthành tố của phát triển bền vững. Kinh doanh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn.

Ngày 13/10:Tôn vinh để tiếp thêm khát vọng cống hiến

Phóng viên: Ngày13/10 năm nay có ý nghĩa như thế nào với cộng đồng doanh nhân, đặc biệt làdoanh nhân trẻ? Ông muốn gửi thông điệp gì tới cộng đồng trong dịp này?

Ông Đặng Hồng Anh: NgàyDoanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanhnhân, nhưng theo tôi, ý nghĩa lớn hơn là cùng nhìn về phía trước. Ngày13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công Thương, nhấn mạnh vaitrò của giới công thương trong xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng,thịnh vượng. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 hằng nămlà Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Qua hơn hai thập kỷ, ngày 13/10 trở thành một dịp đặc biệtđể xã hội ghi nhận những nỗ lực của doanh nhân, đồng thời để cộng đồng doanhnghiệp nhìn lại mình. Với tôi, tôn vinh doanh nhân không chỉ là trao một danhhiệu hay một phần thưởng. Điều quan trọng là tạo thêm niềm tin, khích lệ tinhthần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới.

Đối với doanh nhân trẻ, tôi muốn nhắn gửi ba điều: chủ động,đổi mới và trách nhiệm. Chủ động trước thay đổi của thị trường, công nghệvà chính sách; đổi mới trong quản trị, sản phẩm, mô hình kinh doanh vàcách tiếp cận thị trường; và có trách nhiệm với người lao động, kháchhàng, đối tác, cộng đồng cũng như với sự phát triển chung của đất nước.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, doanh nhân trẻ cần “dám đixa”. Đi xa không nhất thiết ngay lập tức là đưa doanh nghiệp ra nước ngoài. Đixa trước hết là xây dựng được một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh,có thương hiệu, có quản trị tốt, có khả năng tồn tại qua nhiều chu kỳ và tạo ragiá trị cho xã hội. Khi nền tảng đủ mạnh, việc vươn ra khu vực và thế giới sẽtrở thành bước phát triển tự nhiên.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tôi mong cộng đồngdoanh nhân tiếp tục đồng hành cùng đất nước bằng chính năng lực kinh doanh củamình. Mỗi doanh nghiệp làm tốt hơn một chút, tạo nhiều giá trị hơn một chút,liên kết tốt hơn một chút và đóng góp trách nhiệm hơn một chút, tổng hợp lại sẽtạo thành sức mạnh rất lớn.

Tôi tin rằng trong giai đoạn mới, doanh nhân Việt Namkhông chỉ là người tạo ra của cải cho doanh nghiệp, mà còn là một lực lượng gópphần định hình năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Khi doanh nghiệp Việt Nam lớnmạnh, khi thương hiệu Việt đi xa hơn, khi người lao động có thêm việc làm vàthu nhập, khi công nghệ được ứng dụng rộng hơn và khi các chuỗi giá trị trongnước được củng cố, đó chính là những đóng góp thiết thực nhất cho tăng trưởngGDP và cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với đội ngũ doanh nhân trẻ, thông điệp của tôi vẫn là:hãy dám làm, dám đổi mới và dám đi xa. Nhưng cùng với khát vọng phát triểndoanh nghiệp, hãy luôn nhìn rộng hơn khỏi doanh nghiệp của mình. Khi mỗi doanhnghiệp mạnh hơn, liên kết tốt hơn và cùng xây dựng thương hiệu Việt, sức mạnh củakhu vực kinh tế tư nhân sẽ lớn hơn và nền tảng tăng trưởng của đất nước cũng sẽvững chắc hơn.

Xin trân trọng cảm ơnông!