Gần 120 tỷ đồng nợ thuế và bài toán sức khỏe tài chính của nhóm doanh nghiệp liên quan KSB

Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và phát triển vật liệu xây dựng, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn phản ánh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nguồn lực tài nguyên được khai thác. Việc 4 doanh nghiệp có mối liên hệ với Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) ghi nhận tổng nợ thuế gần 120 tỷ đồng, trong đó một doanh nghiệp nợ hơn 77,6 tỷ đồng, đặt ra những vấn đề đáng chú ý về kỷ luật tài chính, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Trong bối cảnh KSB đang mở rộng hệ sinh thái hoạt động, gia tăng nợ phải trả và triển khai phương án tăng vốn quy mô lớn, việc xử lý các khoản nợ thuế cũng như minh bạch hóa các giao dịch liên quan càng trở nên cần thiết, không chỉ đối với nhà đầu tư mà còn với yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp khai thác tài nguyên.

Cụ thể, theo thông báo của cơ quan Thuế TP.HCM, tính đến tháng 8/2026, 4 doanh nghiệp có mối liên hệ với Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) đang ghi nhận tổng số tiền nợ thuế gần 120 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB có khoản nợ lớn nhất, hơn 77,6 tỷ đồng.

Doanh nghiệp liên quan KSB nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Theo thông báo ngày 1/10 của cơ quan Thuế TP.HCM, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB đang nợ thuế hơn 77,6 tỷ đồng tính đến tháng 8/2026. Doanh nghiệp được thành lập năm 2017, có địa chỉ tại Lô A1 - đường D1 - khu A, Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM; người đại diện pháp luật là ông Lê Hoài Nam.

KSB cũng đang có khoản nợ thuế hơn 22,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/4/2026, cơ quan Thuế TP.HCM đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Hoài Nam do Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tại thời điểm này, số tiền nợ thuế của doanh nghiệp được ghi nhận hơn 84,7 tỷ đồng. Như vậy, so với số liệu được công bố ngày 1/10, khoản nợ thuế đã giảm hơn 7 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, HĐQT KSB đã ban hành nghị quyết triển khai việc sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Ngoài doanh nghiệp trên, KSB cũng đang có khoản nợ thuế hơn 22,2 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Nam hiện còn là người đại diện pháp luật tại Công ty CP Đầu tư Hoa Lư Bình Phước và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB. Đây là các doanh nghiệp con trực tiếp, gián tiếp của KSB, với tỷ lệ sở hữu lần lượt 93,24% và 100% vốn. Ông Nam đồng thời là thành viên HĐQT KSB.

Bên cạnh đó, Công ty CP Địa ốc An Phú Long, do ông Phan Tấn Vinh làm người đại diện pháp luật, đang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bình Đông cũng ghi nhận khoản nợ thuế hơn 13,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền nợ thuế của 4 doanh nghiệp được cơ quan Thuế TP.HCM công bố là gần 120 tỷ đồng.

Nợ vay hơn 1.200 tỷ đồng

Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được thành lập năm 1993, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khai thác và xuất khẩu khoáng sản tại Bình Dương. Năm 2006, doanh nghiệp hoàn tất cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đến năm 2010, cổ phiếu KSB chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

4 doanh nghiệp có mối liên hệ với Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) đang ghi nhận tổng số tiền nợ thuế gần 120 tỷ đồng.

Sau hơn 30 năm hoạt động, KSB mở rộng từ khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản sang sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng và phát triển khu công nghiệp. Trong đó, khai thác, chế biến khoáng sản và cung ứng vật liệu xây dựng vẫn là lĩnh vực nền tảng của doanh nghiệp, song song với định hướng phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Dữ liệu cho thấy, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp có 3 công ty con trực tiếp, 1 công ty con gián tiếp và 1 công ty liên kết gián tiếp.

Cụ thể, 3 công ty con trực tiếp gồm Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB và Công ty TNHH Cao lanh Minh Long KSB. Doanh nghiệp sở hữu 100% vốn tại cả 3 đơn vị này. Các công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và đầu tư, phát triển khu công nghiệp.

Đối với công ty con gián tiếp là Công ty CP Đầu tư Hoa Lư Bình Phước, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 88,24% cuối năm 2025 lên 93,24% vào ngày 30/6/2026. Trong kỳ, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng 85.000 cổ phiếu Hoa Lư, tương đương 5% vốn điều lệ, từ cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 15/1/2026. Khoản chênh lệch giữa giá ghi sổ tương ứng với phần sở hữu tăng thêm và giá trị tài sản thuần của Hoa Lư tại thời điểm giao dịch, với số tiền gần 68 tỷ đồng, được ghi nhận giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết gián tiếp là Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (VLB) được giữ nguyên ở mức 22,05% tại thời điểm cuối tháng 6/2026, không thay đổi so với cuối năm 2025. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và cung cấp vật liệu xây dựng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, tại ngày 30/6/2026, KSB có tổng tài sản hơn 5.729 tỷ đồng, tăng gần 560 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả tăng lên hơn 2.917 tỷ đồng, tăng hơn 526 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của KSB tăng mạnh, từ hơn 1.196 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.856 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp ở mức 1.220 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Vốn điều lệ ở KSB ở mức 1.148 tỷ đồng. Cơ cấu vốn góp gồm: CTCP DRH Holdings nắm 21,2%, ông Phan Tấn Đạt nắm 4,62%.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, KSB ghi nhận doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ hơn 474 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 136 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 125 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 208 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, KSB đã thực hiện khoảng 46,5% kế hoạch doanh thu và hơn 65,3% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Ở một diễn biến khác, KSB đang triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ, doanh nghiệp dự kiến chào bán 114.443.703 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:1. HĐQT KSB đã ban hành nghị quyết triển khai phương án và nộp hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau các lần kiểm tra, đánh giá, doanh nghiệp đã bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và hiện hồ sơ đang được cơ quan quản lý xem xét theo thẩm quyền.

Khoản mượn không lãi 10 tỷ đồng, lãnh đạo nhận thù lao hơn 6,1 tỷ đồng Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng sau soát xét của KSB, các giao dịch với bên liên quan của doanh nghiệp ghi nhận khoản phải trả ngắn hạn đối với bà Vũ Tố Uyên là 10 tỷ đồng từ khoản mượn không tính lãi. Về thù lao và thu nhập của lãnh đạo, trong kỳ, tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người phụ trách quản trị đạt khoảng 6,11 tỷ đồng, giảm so với mức 6,32 tỷ đồng của kỳ trước. Trong đó, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT nhận 1,2 tỷ đồng; ông Trần Đình Hà Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, nhận 1,19 tỷ đồng. Ông Lê Hoài Nam, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, nhận khoảng 985,6 triệu đồng; ông Trần Hoàng Anh, Thành viên HĐQT, nhận 270 triệu đồng. Các lãnh đạo khác gồm ông Lê Đình Vũ Long và ông Nguyễn Đình Đông, cùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc, lần lượt nhận 630 triệu đồng và 588 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Nhật, Phó Tổng Giám đốc, nhận 480 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Đồng, người phụ trách quản trị, nhận 349,2 triệu đồng. Ngoài ra, ông Hoàng Nguyên Bình và ông Tôn Thất Diên Khoa, cùng là Thành viên HĐQT độc lập, mỗi người nhận 210 triệu đồng.