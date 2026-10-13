Người trong cuộc 'trải lòng' chuyện lần đầu mua xe trả góp

Không phải ai cũng đủ ngân sách để mua chiếc ôtô đầu tay và hoàn tất toàn bộ chi phí dưới hình thức trả thẳng. Với một số người, việc mua xe còn đi kèm khoản trả góp khổng lồ phía sau.

Dưới đây là muôn câu chuyện từ người sắp mua xe, đã mua xe đầu tiên và người vừa sở hữu chiếc ôtô thứ 2, tất cả đều dưới hình thức vay trả góp.

Ngại mua xe vì lãi tăng cao

Anh Hoàng Bảo, nhân viên marketing tại TP.HCM cho biết anh đã có dự định mua chiếc ôtô đầu tay, một mẫu SUV tầm giá khoảng 700 triệu đồng dưới hình thức trả góp trong năm nay. Tuy nhiên, mức lãi suất liên tục tăng cao khiến anh có phần e ngại.

Hoàng Bảo e ngại mua xe trả góp ở thời điểm hiện tại bởi đà tăng của lãi suất thả nổi. Ảnh" NVCC.

Theo anh Bảo, sau khi tính toán, mỗi tháng anh cần chi hơn 10 triệu đồng gồm cả tiền gốc và lãi cho mẫu xe mới.

Khi lãi suất bước vào giai đoạn thả nổi, số tiền cần chi mỗi tháng cho "xế cứng" còn có thể tăng thêm vài triệu đồng.

Anh Bảo lo ngại trong trường hợp lãi suất thả nổi tăng cao, số tiền mỗi tháng để chi trả các khoản tiền từ ngân hàng, chi phí vận hành hay bảo dưỡng xe có thể dần "nuốt chửng" khoản tích lũy được anh chuẩn bị.

Lãi thả nổi 3 tháng tăng 1 lần

Năm 2022, gia đình anh Anh Tú tại TP.HCM quyết định mua chiếc ôtô đầu tay là mẫu Mazda CX-5 phiên bản Premium để phục vụ nhu cầu di chuyển gia đình.

Thời điểm nhận xe, hai vợ chồng thống nhất chọn gói vay cố định lãi suất trong 24 tháng đầu. Theo anh Tú, việc cố định lãi suất có thể khiến phần lãi tăng cao ở thời gian đầu nhưng đổi lại sẽ hạn chế được rủi ro khi thị trường bước vào kỳ thả nổi.

Cụ thể với thời hạn cố định 24 tháng, mức lãi được giữ nguyên ở mốc 9,59%/năm xuyên suốt thời gian.

Lãi suất hiện tại với gói vay mua chiếc Mazda CX-5 Premium của gia đình anh Tú đã đạt mức 15,9%/năm. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Việc cố định lãi suất dài hạn cũng giúp anh và gia đình chuẩn bị trước tinh thần khi bước vào kỳ thả nổi.

Dù vậy đến đầu năm 2026, khi gói vay bắt đầu chuyển sang áp dụng lãi suất thả nổi, biến động chi phí vẫn tạo ra nhiều áp lực tài chính khi mức lãi điều chỉnh tăng theo chu kỳ vài tháng một lần.

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Cứ 3 tháng một lần, ngân hàng lại gửi thông báo cập nhật lãi suất

Anh Tú, chủ xe Mazda CX-5 Premium 2022

Ban đầu, lãi thả nổi được báo tăng từ 9,59%/năm lên 12,99%/năm, sau đó tiếp tục vượt mốc 13,69% ở lần thông báo kế tiếp. Tính đến hiện tại, lãi suất thả nổi áp dụng cho gói vay mua chiếc Mazda CX-5 của gia đình anh đã chạm mốc 15,9%/năm.

"Cứ 3 tháng một lần, ngân hàng lại gửi thông báo cập nhật lãi suất. Gần nhất, đầu tháng 9, lãi vay được báo lên đến 15,9%/năm", anh Tú nói thêm.

Theo anh dự đoán, đến cuối năm nay, nhiều khả năng lãi suất thả nổi với gói vay của gia đình sẽ tiếp tục tăng.

Thế chấp bất động sản để tối ưu lãi suất

Ở trường hợp của anh Trần Thuận, nhân viên nội dung mảng xe tại một kênh truyền thông, thay vì dùng chính chiếc xe làm tài sản thế chấp để vay ngân hàng mua xe, anh chọn dùng bất động sản.

Theo anh Thuận, gia đình có sẵn bất động sản có thể dùng làm tài sản bảo đảm cho ngân hàng. Vì vậy anh chọn thế chấp nhà đất thay vì xe. Giải pháp này giúp anh giảm được một phần lãi suất so với việc thế chấp xe, đồng thời giữ được giấy đăng ký xe.

Trần Thuận chọn dùng bất động sản sẵn có để thế chấp cho khoản vay mua xe. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên anh Thuận cũng khẳng định việc dùng tài sản bảo đảm ra sao cần được tư vấn kỹ càng từ nhân viên tư vấn tại ngân hàng. Ở trường hợp của anh, chiếc xe VinFast VF 5 vừa mua đã là chiếc ôtô thứ 2 anh chọn mua dưới hình thức trả góp.

Vì vậy, bản thân anh có kinh nghiệm trong việc trao đổi với phía ngân hàng hay lựa chọn tài sản thế chấp. Mỗi tháng, anh tốn khoảng gần 11 triệu đồng để thanh toán toàn bộ phần gốc và lãi. Số tiền này phù hợp với tình hình kinh doanh và nguồn thu nhập cá nhân của anh.

Theo anh Thuận, nếu có ý định mua xe trả góp, người mua nên cân nhắc các khoản thu chi mỗi tháng, cần có số tiền tích lũy ổn định.

"Gia đình tôi có sẵn đất, không lo chi phí sân bãi, cũng có đa dạng nguồn thu thụ động nên có thể đảm bảo chi phí thanh toán gốc và lãi mỗi tháng. Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy nên trước khi mua xe trả góp cần tính kỹ", anh Thuận chia sẻ thêm.