Một trong những mục tiêu quan trọng của phát triển sông Sài Gòn là tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các ngành sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Điều này không thể thực hiện chỉ bằng cách thu hút một số nhà đầu tư lớn hoặc xây dựng những trung tâm mang tên đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp lớn có thể đóng vai trò khách hàng đầu chuỗi, nhà đầu tư hạ tầng hoặc đơn vị tổ chức các hệ thống logistics, công nghiệp và dịch vụ quy mô lớn. Họ có khả năng xác định nhu cầu, đặt ra yêu cầu kỹ thuật và tạo thị trường ban đầu. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể phát triển phần mềm chuyên dụng, cảm biến, thiết bị, dịch vụ bảo trì, phân tích dữ liệu, kiểm định và các giải pháp tích hợp.