VN-Index rung lắc mạnh, hạn chế mua đuổi và giữ tỉ trọng vừa phải

Nhận định thị trường

CTCK SHS: Trong xu hướng ngắn hạn, SHS cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục suy yếu, chịu áp lực bán ở vùng giá cao. Hiện nay, chỉ số đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1.700-1.715 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026 và đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3 và tháng 7.

SHS đánh giá đây là vùng hỗ trợ mạnh và quan trọng của VN-Index. Trong khi đó, VN30 vẫn đang suy yếu và giao dịch dưới các kháng cự tâm lý.

Theo công ty, dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn là tiếp tục suy giảm kéo dài sau khi tạo đỉnh từ tháng 9/2026. Do đó, nhà đầu tư hạn chế các vị thế ngắn hạn và nên chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

CTCK Kafi: VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.700 - 1.735 điểm, với mốc 1.720 điểm đóng vai trò hỗ trợ tâm lý và 1.700 điểm là hỗ trợ quan trọng theo đường xu hướng dài hạn. Nếu đánh mất mốc này, chỉ số có nguy cơ lùi về vùng 1.660 - 1.680 điểm.

VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.700 - 1.735 điểm (Ảnh: FireAnt).

Vùng 1.735 điểm là kháng cự gần; khả năng vượt cản cần đi cùng thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư cần ưu tiên giữ tỉ trọng vừa phải, hạn chế mua đuổi và chỉ giải ngân thăm dò từng phần vào cổ phiếu đầu ngành có nền tảng tốt khi thị trường giữ được vùng 1.700 - 1.720 điểm. Ngoài ra, công ty khuyến nghị chủ động giảm margin và thu hẹp vị thế ở nhóm beta cao nếu chỉ số mất mốc 1.700 điểm.

CTCK VCBS: Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp giữa 1.720-1.740 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên.

Tuy nhiên, thị trường cũng thể hiện rõ sự phân hóa mạnh, do đó VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ nhưng không được dòng tiền chú ý đến và có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò vào những mã đang thu hút dòng tiền trong giai đoạn này.

Thông tin tài chính, kinh tế nổi bật

HPG: Trong phiên 12/10, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 128 tỷ đồng. Cùng ngày, Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026.

Theo công bố, sản lượng thép thô 9 tháng đầu năm mà doanh nghiệp sản xuất được đạt 10,7 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%, trong đó thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59%.

KBC: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 937 tỷ đồng, gấp 3 lần quý III/2025.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.197 tỷ đồng, giảm 23%. Còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 1.142 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC chốt phiên giao dịch ngày 12/10 ở mức 25.400 đồng/cổ phiếu (giảm 0,39%), tương ứng vốn hóa khoảng 23.921 tỷ đồng.

VPB: Trong bối cảnh khối tự doanh mua ròng khoảng 145 tỷ đồng trên HOSE phiên 12/10, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 223 tỷ đồng. Bộ phận tự doanh mua vào hơn 11,7 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 288 tỷ đồng, với giá bình quân 24.481 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, khối này bán ra khoảng 2,6 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 65 tỷ đồng với giá bình quân 24.386 đồng/cổ phiếu.

Trong 2 phiên 8/10 và 9/10, VPB được khối tự doanh mua ròng khoảng 334 tỷ đồng. Tính cả phiên hôm nay, tổng giá trị mua ròng của cổ phiếu này lên khoảng 557 tỷ đồng.

PNJ: Khép lại phiên giao dịch 12/10, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ quay trở lại mức giá sàn 18.150 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa còn lại vỏn vẹn 9.300 tỷ đồng.

Diễn biến này khiến nhịp hồi ngắn ngủi của PNJ nhanh chóng bị ngắt quãng. Trước phiên 12/10, cổ phiếu đã có 3 phiên thoát khỏi trạng thái nằm sàn, thậm chí phiên liền trước còn bật tăng kịch trần.

Chỉ riêng phiên 12/10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 100 tỷ đồng cổ phiếu này. Xu hướng rút vốn càng đáng chú ý khi hàng loạt thông tin về các cổ đông ngoại lớn giảm sở hữu tại PNJ được công bố trong thời gian gần đây.