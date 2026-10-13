CII chuyển 300 tỷ đồng vốn đầu tư dự án cao tốc sang trả nợ trái phiếu đến hạn

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HOSE: CII) vừa công bố điều chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trong đó bổ sung 300 tỷ đồng để thanh toán gốc trái phiếu đến hạn vào tháng 10/2026.

Theo nghị quyết HĐQT số 207, CII thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng mã CII425002, có mã chứng khoán CII426028.

Phương án sử dụng trái phiếu mới của CII (Ảnh: CII).

Cụ thể, doanh nghiệp giảm số tiền dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện dự án mở rộng cao tốc T..HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận từ 1.151 tỷ đồng xuống còn 851 tỷ đồng, tương ứng giảm 300 tỷ đồng.

Khoản vốn góp vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) được giữ nguyên ở mức 300 tỷ đồng. Tương tự, số tiền hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn là 1.049 tỷ đồng.

Phần vốn 300 tỷ đồng được điều chỉnh giảm từ khoản góp vốn vào doanh nghiệp dự án sẽ được chuyển sang thanh toán gốc lô trái phiếu CIIB2426001, phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026. Theo phương án điều chỉnh, khoản thanh toán này dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026.

CII cho biết việc điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn căn cứ vào tiến độ góp vốn thực tế vào doanh nghiệp dự án, đồng thời chủ động nguồn tiền để thanh toán nợ gốc trái phiếu đúng hạn.

Doanh nghiệp khẳng định việc điều chỉnh không ảnh hưởng đến nguồn vốn và tiến độ thực tế của dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

HĐQT giao Tổng Giám đốc làm việc với các bên liên quan để thực hiện thủ tục và ký kết hồ sơ điều chỉnh. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2026.

Trước đó, CII đã chào bán 25 triệu trái phiếu chuyển đổi mã CII425002, với giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng 2.500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 15 năm.

Theo phương án phát hành, trái phiếu dự kiến được chuyển đổi theo tỉ lệ 1:8, tương ứng mỗi trái phiếu đổi thành 8 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi dự kiến là 12.500 đồng/cổ phần. Việc chuyển đổi được thực hiện qua 13 đợt, từ ngày 25/1/2027 đến ngày 25/1/2039.